¿Hay partidos de la Liga BBVA MX HOY viernes 13 de noviembre? Esto dice el calendario oficial

La actividad del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se encuentra en pausa para dar lugar a la Fecha FIFA en donde la Selección Mexicana buscará superar la instancia de Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica, pero pronto se reanudará para la Jornada 17 del campeonato.

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¿Cuándo vuelve la Liga BBVA MX?

La Liga BBVA MX se detiene este fin de semana por la Fecha FIFA, pero este sábado 14 de noviembre, Querétaro y Rayados de Monterrey disputarán su partido pendiendte de la Jornada 7 en punto de las 17:00 horas en la cancha del Estadio de la Corregidora.

Será hasta el próximo viernes 20 de noviembre cuando se reanude la actividad del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con la Jornada 17 que definirá los lugares de la Liguilla y a los equipos eliminados.

Por su parte, otros equipos como el América disputarán partidos amistosos para mantenerse en ritmo y en el caso de las Águilas se enfrentarán al New York Red Bulls en el Sports Illustrated Stadium de Nueva York.

Partidos de este fin de semana de los equipos de la Liga BBVA MX

Querétaro vs Rayados

Pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026

NY Red Bulls vs América

Amistoso internacional

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