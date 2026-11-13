México jugará contra portero de 19 años de la tercera división de Estados Unidos en su partido vs Jamaica

La Selección de Jamaica no podrá contar con su portero y capitán Andre Blake para los partidos de los Cuartos de Final de la Concacaf Liga de Naciones ante México y en su lugar a sido llamado Joshua Grant, guardameta de 19 años, que milita en el FC Naples de la Tercera División del futbol de los Estados Unidos, de acuerdo con información del diario Jamaica Observer.

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Jamaica convoca a portero de 19 años para sustituir a Andre Blake

Andre Blake se lesionó de la ingle durante el mpas reciente partido de su equipo, el Philadelphia Union ante el Toronto FC en la MLS, por lo que fue dado de baja de la convocatoria jamaiquina para enfrentar a México.

En su lugar, el director técnico Rudolph Speid, ha llamado a Joshua Grant quien ha tenido participación con el equipo Sub 20 de Jamaica; sin embargo, el titular en el partido ante México sería Jahmali Waite, portero del Tampa Bay Rowdies de la United Soccer League (USL, Segunda División Estadounidense).

Waite sustituyó a Blake en dos partidos de las Eliminatorias Mundialistas y en la Copa América 2024, por lo que tiene la confianza del entrenador para este trascendental encuentro ante los mexicanos.

Además de la baja de Blake, Jamaica tampoco podrá contar con su extremo Tyreece Campbell y el centrocampista Kevon Lambert, quienes sufrieron lesiones en sus respectivos encuentros del fin de semana pasado.

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