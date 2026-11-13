Hugo Camberos podría salir de Chivas y crece el rumor del interés de Pumas UNAM

En cada mercado de fichajes, el nombre de Hugo Camberos pasa a ser una duda en Chivas. Su talento a sus 19 años llama la atención de muchos clubes, no solo de México, y las pocas oportunidades que tiene bajo las órdenes de Gabriel Milito alimentan los rumores sobre una posible salida. En este contexto, el nombre de Pumas comenzó a sonar cada vez con más fuerza.

Diversos reportes señalan que la directiva de los Felinos está interesada en Camberos para sumarlo al equipo pensando en el Clausura 2027. Teniendo en cuenta que el juvenil tiene un rol secundario en Chivas, intentarán convencerlo con un proyecto donde tendrá mayor protagonismo. Sin embargo, fuentes cercanas al Rebaño desmienten los rumores que lo vinculan con una posible salida hacia Pedregal.

¿Qué se sabe sobre Hugo Camberos y Pumas?

Según la información que compartió el periodista César Huerta en su canal de YouTube, hasta el momento no llegó ninguna oferta formal por el canterano de Chivas. Además, señaló que la única manera de que salga del Verde Valle es si él mismo lo solicita o si Milito deja de contemplarlo dentro de sus planes pensando en el próximo torneo.

Hugo Camberos No existe ninguna oferta por Hugo Camberos (Chivas)

Esta última opción luce menos probable, ya que el técnico argentino podría haberlo apartado del equipo si no estaría dentro de sus planes, tal y como sucedió con Eduardo García, Érick Gutiérrez o Alan Pulido durante el Clausura 2026. Además, el futbolista mexicano acumula seis partidos como titular en el presente Apertura 2026, siendo la primera opción para reemplazar al lesionado Bryan González.

Los planes de Chivas con Hugo Camberos

De acuerdo a la misma fuente, tanto la directiva como el cuerpo técnico de Chivas no tienen intención de dejar ir a Camberos. Esto se debe a que el cuadro rojiblanco afrontará doble competencia durante el 2027 y saben que necesitan una plantilla robusta para poder pelear en todos los frentes.

No obstante, dependerá de la decisión final del jugador, quien también ha recibido sondeos del futbol europeo en los últimos meses. Camberos está llamado a ser uno de los grandes jugadores de la Selección Mexicana en la próxima generación, por lo cual siempre tendrá pretendientes tocando su puerta.

México Japón Hugo Camberos es fue el autor del único gol de México. (@camberos.58)

Los números de Hugo Camberos con Chivas en el Apertura 2026

De acuerdo con las estadísticas de FotMob, Hugo Camberos acumula nueve partidos disputados en el Apertura 2026, seis de ellos como titular, con un total de 482 minutos. Si bien todavía no ha conseguido marcar goles, registra una asistencia, la cual entregó a Roberto Alvarado en el empate 1-1 frente a Pachuca durante la Jornada 6.

Sin embargo, su participación disminuyó considerablemente durante las últimas fechas. El juvenil no sumó minutos contra Tigres, Rayados, Atlante y León, mientras que sus únicas apariciones desde el inicio de octubre fueron ante Atlas y Necaxa, ingresando desde el banquillo. En este contexto, buscará recuperar protagonismo bajo las órdenes de Milito de cara a la Liguilla, donde Chivas intentará pelear por el título.