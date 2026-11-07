Hijo del Rey Misterio NOQUEA a hincha que subió al ring para molestarlo (VIDEO)

La función del 15 aniversario de la empresa de lucha libre The Crash celebrada este viernes 6 de noviembre en el auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana, Baja California, se vio empañada por la agresión de parte de un aficionado hacia el luchador Hijo de Rey Misterio, quien no quedó conforme con la victoria sobre Xtreme Tiger en la pelea estelar de máscara vs máscara.

Te puede interesar: HORA EXACTA para ver Toluca vs Monterrey este sábado 7 de noviembre por la Liga BBVA MX; qué clima se espera en Toluca y cómo prepararte para el frío en el Nemesio Díez

Hijo de Rey Misterio golpea a aficionado que ingresó sin autorización al cuadrilátero

El Hijo de Rey Misterio se encontraba en la esquina del cuadrilátero, luego de haber vencido en una batalla máscara vs máscara a Xtreme Tiger, cuando un aficionado burló la seguridad y subió al cuadrilátero para agredir al luchador tras conquistar la incógnita de su rival.

El aficionado propinó un golpe al luchador antes de medir palabras y posteriormente volvió a agredir a Hijo de Rey Misterio, quien reaccionó golpeando en el rostro al hombre que cayó noqueado desde lo alto del cuadrilátero, quedando inconsciente.

La reacción del luchador provocó la indignación de parte de los aficionados que se encontraban cerca de la esquina y quienes comenzaron a reclamar al Hijo de Rey Misterio.

Elementos de seguridad del recinto se acercaron para auxiliar al hombre, quien después de unos minutos reaccionó y se pudo levantar para ser retirado del auditorio Fausto Gutiérrez al percatarse que se encontraba en estado inconveniente.

Tras el retiro del hombre, la función pudo continuar y se reveló el nombre de Xtreme Tiger, quien dijo llamarse León Sereno Estreada, de 45 años de edad y 28 como luchador profesional.

Te puede interesar: Fue el máximo goleador de Boca Juniors, erró 3 penales en un partido y dirigió un club de Liga BBVA MX