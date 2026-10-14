FISHMAN comparte recuerdo sobre la muerte de EL BÚHO que lo atormenta: ‘LO VI TODAVÍA CUANDO RESPIRABA, SIENTO MIEDO Y ANGUSTIA’

El Hijo de Fishman dio la cara este miércoles en conferencia de prensa luego de haber sido el autor de un castigo de lucha libre sobre el réferi El Búho que terminó con la vida del juez de ring de 75 años de edad. El luchador acotó primeramente que no “se encuentra bien” acotando también que la ansiedad y miedo llegan a su ser con esa imagen en su cabeza viéndole aún respirar.

Fishman sostuvo una lucha el pasado 8 de octubre ante Máscara Sagrada NG en la que EL BÚHO fue el réferi al finalizar la contienda en el desarrollo de la lucha le aplicó un package piledriver, que es una variante del martinete, subrayó Fishman.

Explicó que al culminar el combate, él bajó del encordado, se tomó fotos con aficionados y comenzó a escuchar que el réferi de la tercera edad no reaccionaba.

“Entonces subo al ring y veo al señor que todavía respiraba y empecé a sentir una angustia y desesperación horrible. Diario trato de asimilarlo. Una señorita gritaba que necesitaban oxígeno y nos dieron alcohol en una botella y gel antibacterial”.

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Entonces subo al ring y veo al señor que todavía respiraba y empecé a sentir una angustia

Hijo de Fishman se sincera y pone en duda cómo seguira su vida y si "podrá ser el mismo que antes"

Fishman, en su misma intervención dando detalles del terrible momento que pasó en el ring y en el que detonó la muerte de El Búho explicó la ansiedad que sintió en esos instantes en los que la atención no llegaba y no había ambulancias ni médicos que auxiliarin oportunamente.

"Son cosas que ahora pienso, sentir mucho miedo, angustia, desesperación, ansiedad y trato de mirar al frente. No sé cuándo pueda volver a ser la persona que era, no sé si llegue a ser el mismo de siempre y por algo pasan las situaciones".

No sé cuándo pueda volver a ser la persona que era, no sé si llegue a ser el mismo de siempre y por algo pasan las situaciones

Fishman además de dar el pésame de manera pública a la familia del réferi Búho agregó que "Nunca mi intención fue dañar al señor, nunca he querido dañar a algún compañero y esto es a lo que nos dedicamos".

El continuador del personaje de Fishman, sentenció que aunque tienen un lema en la lucha libre ahora más que nunca entiende la relevancia de esas palabras: "Siempre decimos, ‘vamos a bajar enteros’, pero ahí está, ‘no lo sabes’”.

Fishman señala a promotores en Hidalgo, por falta de recursos médicos y de urgencia

El Hijo de Fishman junto a representantes de El Patrón Espectáculos, señalaron la falta de atención, la escases de herramientas de emergencia, recordando que un gel atibacterial fue lo que presentaron para intentar salvarle la vida al señor Búho.

Fantasma PONE MANO DURA Y RECALCA: Contra el réferi no

El mandamás en la comisión de lucha libre en la Ciudad de México, el exluchador FANTASMA, comentó en la rueda de prensa, la necesidad de respetar el reglamento, de no crear dinámicas o shows con los réferis y menos atacarlos.

Le exigió a Fishman nunca volver a tener un contacto con un réferi y pidió a nivel nacional hacer respetar las reglas para que nunca vuelva a suceder un accidente de ese calibre.