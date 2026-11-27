La Liga Mexicana de Beisbol, pero especialmente los Diablos Rojos del México y Toros de Tijuana han anunciado un BOMBAZO, con el traslado de una serie de temporada regular al monumental Petco Park, casa de los Padres de San Diego para enfrentarse en la temporada 2027.

Desde ahora queda en el calendario esa fecha, entre las más importantes o quizás la más relevante: sábado 24 de abril, domingo 25 y lunes 26, para esta serie de tres juegos, bautizada como Fiesta Mexicana.

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En este anuncio, todos ponen de su parte para tener una noticia enorme para los amantes del beisbol, pues al gran recinto casa de los Padres, los Diablos viajarán para estar ante la afición californiana viendo además a los Toros, un equipo que se considera vecino del lado de México.

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Todo para tener tres juegos oficiales, en donde los equipos de Toros y Diablos saldrán más que motivados, para dejar una cita histórica.

Los Diablos dieron este anuncio como: LOS DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO SEREMOS ANFITRIONES DE LOS TOROS DE TIJUANA EN HISTÓRICA SERIE DE TRES JUEGOS DE TEMPORADA REGULAR EN EL PETCO PARK EN 2027

¡LOS CAMPEONES REGRESAN AL PETCO PARK!



Del 24 al 26 de abril tenemos una cita en la Serie Fiesta Mexicana, donde enfrentaremos a Diablos Rojos.



¡Los campeones Toros de Tijuana en la casa de los Padres de San Diego!#TorosDeCorazón pic.twitter.com/l4GqjAqFSR — Toros De Tijuana 🐃⚾ (@TorosDeTijuana) November 27, 2026

Más información sobre la Serie Fiesta Mexicana

El regreso de Toros y Diablos Rojos a San Diego como parte de la Serie Fiest Mexicana, transformará al Petco Park en una celebración de la cultura mexicana en tres días.

Más adelante se darán a conocer detalles sobre la venta de boletos y las actividades de la “Serie Fiesta Mexicana” que llevan Diablos y Toros a San Diego.

La campaña 2027 de la LMB Banorte arrancará el jueves 15 de abril de 2027 con la visita de los Algodoneros del Unión Laguna a los Toros de Tijuana. Al día siguiente, el viernes 16 de abril, entrarán en acción los restantes 18 equipos de la Liga para arrancar sus Series Inaugurales, entre las que se encuentra la visita de los Diablos Rojos del México al Estadio Yu´Va de los Guerreros de Oaxaca.