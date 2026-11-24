La Liga Mexicana de Beisbol ha anunciado su calendario para la temporada 2027, la cual considerará 93 partidos por novena, comenzando todo con el Juego Inaugural entre los Algodoneros de Unión Laguna y los Toros de Tijuana que abren como campeones del circuito de beisbol de verano.

La LMB estuvo cocinando por semanas este calendario, escuchando algunas posturas y propuestas en cuanto a los encuentros y la posibilidad de aumentar el número de juegos por equipos.

Sin embargo, en una revisión exhaustiva y en el marco de la Asamblea de la LMB celebrada este mes de noviembre, se terminó de tomar decisiones rumbo al 2027.

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Juego Inaugural y las Series Inaugurales en la temporada 2027 de la LMB

Toros de Tijuana abren el campeonato 2027 en la Liga Mexicana de Beisbol el 15 de abril enfrentando a los Algodoneros de Unión Laguna, este será el primer encuentro de la temporada y el único que se celebrará ese jueves 15 de abril.

El resto de los equipos, empezarán su camino al campeonato el 16 de abril con los siguientes enfrentamientos:

Sultanes de Monterrey vs Rieleros de Aguascalientes

Charros de Jalisco vs Acereros de Monclova

Tecolotes de los Dos Laredos vs Dorados de Chihuahua

Saraperos de Saltillo vs Caliente de Durango

Bravos de León vs Tigres de Quintana Roo

Conspiradores de Querétaro vs Leones de Yucatán

Diablos Rojos del México vs Guerreros de Oaxaca

Pericos de Puebla vs Piratas de Campeche

Águila de Veracruz vs Olmecas de Tabasco

¿Cuándo se disputa el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol?

El Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol, se jugará el domingo 13 de julio en el Estadio de los Guerreros de Oaxaca; un día antes de disputará el Home Run Derby de la LMB, en tanto que el viernes 11 de julio será la cena, premiación y cuando se junta la crema y nata del beisbol mexicano con la Gala de las Estrellas.

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Las fechas de los playoffs 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol, que ya aparece en el calendario

La postemporada en la LMB se jugará del 7 al 15 de agosto con la etapa del primer playoff; continuará con las Series de Zona que se jugará del 17 de agosto al 26 del mismo mes.

Las Series de Campeonato están ubicadas del 27 de agosto al 5 de septiembre, periodo en el que se conocerá a los dos finalistas, que se jugarán la Serie del Rey del 7 al 15 de septiembre.

Todo el calendario de la LMB 2027

Calendario LMB 2027

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