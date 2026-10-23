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Hora EXACTA para ver el Atlante vs Atlético San Luis y cuánto cuesta asistir al Estadio Banorte, partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este viernes 23 de octubre

Las puertas del estadio se abren para recibir el partido entre el Atlante y el Atlético de San Luis

Estadio Azteca Apertura 2026 Atlante vs Pachuca

Escrito por: Francisco Fernández

Los Potros de Hierro del Atlante vuelven a la cancha del Estadio Azteca para enfrentarse este viernes 23 de octubre al Atlético de San Luis en duelo de la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que comenzará en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

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Cuánto cuesta ir al Estadio Azteca para ver al Atlante vs Atlético de San Luis

Las aspiraciones de alcanzar puestos de Liguilla siguen intactas tanto para el Atlante como para el Atlético de San Luis, pero solo sumando de a tres puntos podrán colarse entre los primeros ocho lugares de la tabla.

Los Potros de Hierro necesitan el apoyo de su afición y los boletos más económicos para este partido están desde los $295 pesos, mientras que el precio del estacionamiento del Estadio Azteca se encuentra en $400 pesos por evento. Pero si eliges la opción del transporte público podrás llegar en tren ligero por solo $3.00 pesos.

En el interior del Estadio Azteca hay diferentes opciones de alimentos y bebidas como cervezas, refrescos, agua embotellada, papas fritas, hot dogs, tacos, hamburguesas y hasta quesadillas.

Precios de alimentos y bebidas en el Estadio Azteca

  • Cerveza - $310 pesos
  • Refresco - $150 pesos
  • Agua embotellada - $80 pesos
  • Papas fritas o botana mediana - $200 pesos
  • Hot dogs - $180 a 280 pesos
  • Tacos - $200 pesos

Considerando que decides acudir al Estadio Azteca en transporte público y comprando el boleto más barato y en el interior eliges una cerveza y y unos tacos, te gastarías aproximadamente $808 por persona en el mejor de los casos.

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