OFICIAL: Inhabilitan al árbitro que “benefició” al Club América cuando un jugador cometió esta falta

El arbitraje mexicano sigue en el ojo de la tormenta luego de que se diera a conocer que Yonatan Peinado, cuarto árbitro del encuentro entre América y Rayados de Monterrey, fue inhabilitado por la Comisión de Arbitraje. El silbante habría sido separado temporalmente de sus funciones luego de no reportar unos insultos que recibió por parte del futbolista uruguayo Brian Rodríguez.

Dicho incidente sucedió en el empate 1-1 entre América y Monterrey en el Estadio Banorte correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026. Brian Rodríguez se dirigió de manera agresiva al cuarto árbitro y lanzó insultos que fueron captados por las cámaras de televisión. Pese a la gravedad de sus expresiones, Peinado no notificó lo sucedido al árbitro central, Óscar Mejía.

¿Cuál fue la explicación de Yonatan Peinado?

Diversos reportes señalan que la Comisión de Arbitraje citó a Peinado para que explicara por qué decidió no reportar las agresiones verbales recibidas por el delantero del América. Resulta que el árbitro habría argumentado que no escuchó los insultos ni advirtió el incidente porque se encontraba atendiendo a otro sector del campo de juego.

No obstante, las imágenes que captaron la televisión habrían contradicho esa versión al mostrar al cuarto árbitro frente a Rodríguez durante el intercambio. Para las autoridades arbitrales, las inconsistencias en su explicación habrían representado una falta grave, más allá de no sancionar al jugador durante el partido.

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¿Qué sanción recibiría Yonatan Peinado?

Según información compartida por Infobae, el silbante quedaría fuera de las designaciones arbitrales por el resto del Apertura 2026, medida relacionada con las irregularidades detectadas en su reporte ante las autoridades y las explicaciones ofrecidas posteriormente.

Sin embargo, cabe resaltar que no se ha difundido una resolución oficial que precise el castigo definitivo para Peinado hasta la fecha. Por este motivo, habrá que esperar para conocer la sanción oficial que reciba el cuarto árbitro de cara a los próximos compromisos de Liga BBVA MX.

|MEXSPORT

¿Brian Rodríguez recibirá sanción por sus dichos?

Si bien es cierto que el futbolista uruguayo fue captado por las cámaras insultando directamente a Peinado, Brian Rodríguez no recibió ninguna tarjeta durante el choque contra Rayados de Monterrey.

La controversia aumentó luego de que el cuadro regiomontano manifestara su inconformidad por distintas decisiones arbitrales durante el partido, siendo la falta de sanción hacia Rodríguez una de ellas.

De esta manera, el delantero del América no recibirá sanción alguna y podrá estar a disposición de Guillermo Almada de cara a los próximos compromisos.