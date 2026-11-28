Hoy sábado 28 de noviembre se jugará el partido de Cuartos de Final de vuelta de la Liguilla del Apertura 2026 desde la cancha del Estadio Jalisco, donde Atlas recibe a Toluca.

La hora exacta para vivir este apasionante encuentro será a las 19:00 horas (hora del centro de México). Toluca llega con ventaja en el marcador de 2-0 con un doblete de Helinho en la ida jugada en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Por el criterio de posición en la tabla, los Rojinegros necesitan ganar por dos goles de diferencia para empatar el global y avanzar a Semifinales por su mejor posición en la tabla general (28 puntos) por encima de los Diablos Rojos, que finalizaron quintos (27 puntos); a Toluca le basta con ganar, empatar o perder hasta por un gol.

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Pronóstico del clima en Guadalajara, temperatura esperada y posible lluvia

El pronóstico del clima en Guadalajara, Jalisco, señala una jornada soleada para este sábado 28 de noviembre.

Las condiciones se mantendrán estables y con cielo despejado durante la noche a diferencia del centro del país, por lo se espera que el partido Atlas vs Toluca se juegue sin contratiempos meteorológicos.

En cuanto a la temperatura esperada, el termómetro alcanzará una máxima de 20°C y una mínima de 9°C en Guadalajara.

Al arranque del encuentro a las 19:00 horas se espera registrar 16°C, mientras que hacia el cierre a las 21:00 horas descenderá a 13°C.

Sobre la posible lluvia, durante el día existe un 20% de probabilidad con viento de 6 mph del sureste, pero para el horario nocturno del partido la probabilidad baja a 0%.

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