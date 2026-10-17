ÚLTIMA HORA: Dibu Martínez es retirado con oxígeno e inmovilizado en el Everton vs Chelsea

Emiliano 'Dibu' Martínez, portero argentino del Chelsea, sufrió un brutal golpe durante el encuentro de este sábado 17 de octubre entre su equipo y el Everton por la Jornada 7 de la Premier League que lo obligó a salir del encuentro en camilla y con tanque de oxígeno debido a la gravedad de la lesión.

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Dibu Martínez, retirado en camilla tras brutal choque en el Everton vs Chelsea

Martínez intentó salir a cortar un centro procedente de un tiro de esquina, pero terminó chocando cabeza con cabeza con Branthwaite; sin embargo, fue el guardameta el que se llevó la peor parte y tuvo que ser atendido en la cancha.

Los servicios médicos del Chelsea y del Hill Dickson Stadium tardaron ocho minutos en estabilizar a Martínez, con aplicación de oxígeno antes de poder retirarlo en camilla para su valoración en el hospital.

🙏💔 SCARY SCENES INVOLVING EMILIANO MARTÍNEZ.



📸 Martínez was reportedly seen crying on a stretcher while praying after suffering a major head collision.



Wishing Dibu a full and speedy recovery. 🙏❤️‍🩹 Football comes second — his health is what matters most.… — Unlimited Football ⚽ (@footballposts_x) October 17, 2026

Por su parte, a pesar de la gravedad de la lesión, Branthwaite no sufrió complicaciones mayores y tras aplicarse el protocolo de conmoción, pudo continuar el resto del partido.

El incidente ocurrió en el minuto 65, cuando los Blues ganaban el partido por 1-0 y tras ser retirado de la cancha, Martínez dejó su lugar a Mike Penders.

Soccer Football - Premier League - Everton v Chelsea - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - October 17, 2026 Chelsea’s Emiliano Martinez collides with Everton’s Jarrad Branthwaite REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR ‘LIVE’ SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..|Phil Noble/REUTERS

El Chelsea logró salir con la victoria en su visita al Everton y luego de siete jornadas suma 13 puntos que lo tiene en el cuarto lugar general de la Premier League.

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