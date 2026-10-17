ÚLTIMA HORA: Dibu Martínez es retirado con oxígeno e inmovilizado en el Everton vs Chelsea
Dibu Martínez sufrió un brutal choque de cabeza en el que se llevó la peor parte
Emiliano 'Dibu' Martínez, portero argentino del Chelsea, sufrió un brutal golpe durante el encuentro de este sábado 17 de octubre entre su equipo y el Everton por la Jornada 7 de la Premier League que lo obligó a salir del encuentro en camilla y con tanque de oxígeno debido a la gravedad de la lesión.
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Dibu Martínez, retirado en camilla tras brutal choque en el Everton vs Chelsea
Martínez intentó salir a cortar un centro procedente de un tiro de esquina, pero terminó chocando cabeza con cabeza con Branthwaite; sin embargo, fue el guardameta el que se llevó la peor parte y tuvo que ser atendido en la cancha.
Los servicios médicos del Chelsea y del Hill Dickson Stadium tardaron ocho minutos en estabilizar a Martínez, con aplicación de oxígeno antes de poder retirarlo en camilla para su valoración en el hospital.
🙏💔 SCARY SCENES INVOLVING EMILIANO MARTÍNEZ.— Unlimited Football ⚽ (@footballposts_x) October 17, 2026
📸 Martínez was reportedly seen crying on a stretcher while praying after suffering a major head collision.
Wishing Dibu a full and speedy recovery. 🙏❤️🩹 Football comes second — his health is what matters most.…
Por su parte, a pesar de la gravedad de la lesión, Branthwaite no sufrió complicaciones mayores y tras aplicarse el protocolo de conmoción, pudo continuar el resto del partido.
El incidente ocurrió en el minuto 65, cuando los Blues ganaban el partido por 1-0 y tras ser retirado de la cancha, Martínez dejó su lugar a Mike Penders.
El Chelsea logró salir con la victoria en su visita al Everton y luego de siete jornadas suma 13 puntos que lo tiene en el cuarto lugar general de la Premier League.
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