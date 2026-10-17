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Keylor Navas confiesa cuál es el primer consejo que le daría a Gilberto Mora si lo tuviese enfrente

El portero de Pumas habló sobre el momento que atraviesa Gilberto Mora y no dudó en brindarle un consejo

Keylor Navas aconseja a Gilberto Mora

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Gilberto Mora ha sido tema de conversación dentro del mundo del futbol, luego de que haya cumplido la mayoría de edad y ya esté en condiciones para jugar en Europa. Diego Lainez fue uno de los que se pronunció recientemente, pero otra voz autorizada apareció para ofrecerle un consejo al joven prospecto de la Selección Mexicana: Keylor Navas.

Previo a lo que fue el duelo entre Atlante y Pumas, el histórico portero costarricense tuvo un ida y vuelta con los medios de comunicación en Ciudad Universitaria. Allí fue consultado sobre Gilberto Mora, quien tiene altas probabilidades de dar el salto a Europa en el próximo mercado de fichajes y Navas no dudó en ofrecerle un importante consejo.

El consejo de Keylor Navas para Gilberto Mora

“¿Qué le diría? Es importante que… ojalá, y estoy seguro que eso están haciendo con él, pueda tener la cabeza tranquila y presente”, fue lo que expresó en primera instancia. El arquero de Pumas le pidió a los aficionados y al entorno del jugador que no se apresuren con su evolución, dejando en claro que las ofertas llegarán debido a su enorme calidad.

Gilberto Mora
Gilberto Mora recibe abucheos por parte del Estadio Akron|Crédito: @Xolos / X

Además, dejó abierta la posibilidad de que Gilberto Mora se mantenga en la Liga BBVA MX hasta el mercado de verano de 2027. Si esto sucede, Navas adelantó que no hay que entrar en pánico: “Siempre es importante que él siga enfocado, pero él es un jugador de gran talento y el talento que tiene lo va a llevar a Europa en algún momento“, sentenció.

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Gilberto Mora ya está habilitado para jugar en Europa

Gilberto Mora cumplió 18 años este pasado 14 de octubre, por lo que dejó atrás la restricción de edad que condicionaba su salida al extranjero. De esta manera, el mediocampista de Xolos de Tijuana ya puede concretar una transferencia internacional sin las limitaciones generales que establece la FIFA para los jugadores menores de edad.

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|Instagram: Gilberto Mora

Sin embargo, esto no significa que su llegada a Europa pueda darse de inmediato. Rafaela Pimenta, representante del mexicano, explicó que deberá esperar a la apertura del mercado de fichajes. Enero de 2027 aparece como la próxima oportunidad para cambiar de equipo, aunque también podría mantenerse en la Liga BBVA MX hasta el verano.

Por el momento, su futuro dependerá de las condiciones de una eventual operación y del proyecto deportivo que encuentre para continuar con su desarrollo. Cumplir la mayoría de edad representa un paso importante, pero todavía queda por definir cuándo y en qué equipo comenzará su aventura europea.

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