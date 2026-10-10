HORA EXACTA para ver el Atlas vs Chivas, de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; ¿Cómo está la cancha del jalisco después del concierto grupero?

Este sábado 10 de octubre de 2026, se vive un clásico correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Se enfrentan Atlas vs Chivas de Guadalajara, llegando así al Clásico Tapatío número 294.

¡SÁBADO DE CLÁSICO TAPATÍO! ❤️🖤



Por el orgullo, por nuestra historia y por estos colores 🔥



¡HOY MÁS QUE NUNCA, ARRIBA EL ATLAS! 🦊@VivaAerobus #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/6TehGkC9Nq — Atlas FC (@AtlasFC) October 10, 2026

Un partido que divide las pasiones en Jalisco y que podrás ver totalmente EN VIVO desde las 19:07 horas tiempo del centro de México. Si bien, aparece programado para inicia en punto de las 19:00 horas, con los retrasos que normalmente tienen en el protocolo, se espera que inicie unos minutos después.

El Atlas vs Chivas podría ser pospuesto, suspendido o reprogramado

El Huracán Simón, que ya es categoría 4, espera tocar tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco, generará condiciones meteorológicas adversas. El estado se encuentra en ‘Alerta máxima’, esperándose lluvias torrenciales (150 a 250 mm).

Existe la posibilidad de que el Huracán pueda llegar antes y afecte la realización del Clásico Tapatío pues podría causar fuertes lluvias, vientos y condiciones en las que no se pueda disputar el futbol.

Así llega Atlas y Chivas

Los Rojinegros del Atlas llegan motivado tras imponerse 3-2 ante los Xolos de Tijuana durante la Jornada 10 desde la frontera. Llegan ubicados en el sexto lugar de la tabla con 17 puntos, llevarse la victoria los pondría en los primeros cuatro lugares y en la lucha por el primer puesto.

Por otra parte, Chivas llega en el tercer lugar de la tabla con 18 puntos conseguidos, buscarán retomar la senda del triunfo luego de perder 2-0 ante los Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 10 del Apertura 2026.

¿Cómo está el estado de la cancha?

Una de las incertidumbres que hay es el estado de la cancha pues en el parón de la Fecha FIFA tuvo conciertos masivos que normalmente deterioran el campo.

Días posteriores, diferentes cuentas en redes sociales compartieron fotos en las que se muestra el campo bastante maltratado pero se desconoce si son ciertas las imagenes o se trata de fotos viejas.

Así quedó la cancha del Estadio Jalisco después del concierto de Julión Álvarez. En una semana recibe el Clásico Tapatío. Foto de @estoenlinea https://t.co/7L0f2BsOLe — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) October 3, 2026

En las últimas horas, han salido nuevas imágenesque confirman que el césped regresó a su mejor versión gracias a los trabajos de mantenimiento. Se desconoce la veracidad de las mismas por lo que habrá que esperar horas antes del partido para conocer como se encuentra el campo.