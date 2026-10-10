ÚLTIMA HORA: Atlas vs Chivas, en suspenso, mientras suspenden actividades en Jalisco por el Huracán Simón de categoría 4

Este sábado 10 de octubre se jugará una nueva edición del Clásico Tapatío entre los equipos del Atlas y Guadalajara. un encuentro donde los conjuntos llegan ubicados en la parte alta de la tabla del Apertura 2026, tercero para Chivas y sexto para los Rojinegros, con una diferencia entre las dos escuadras de solo una unidad.

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Se espera un duelo con grandes emociones, pero existe un problema que puede oscurecer el evento y es la llegada del Huracán Simón a las costa de Jalisco en este día.

El Huracán Simón, que ya es categoría 4 y espera que tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco, generará condiciones meteorológicas adversas. El estado se encuentra en ‘Alerta máxima’, esperándose lluvias torrenciales (150 a 250 mm). La realización del Clásico Tapatío dependerá del protocolo de Protección Civil de Guadalajara y la decisión del cuerpo arbitral antes del inicio.

¿Cuál es el protocolo de la Liga MX ante fenómenos meteorológicos?

En caso de que las condiciones por la presencia del huracán empeoren durante las próximas horas, la Liga BBVA MX aplicaría el siguiente protocolo:

Suspensión temporal previa: Si se registran tormentas eléctricas con ráfagas severas en los alrededores del estadio, el inicio del partido se puede retrasar hasta por 45-60 minutos. Reprogramación: De ser determinado por Protección Civil del Estado por riesgo para la afición y jugadores, el encuentro podrá ser reprogramado para las siguientes 24 a 48 horas.

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¿Qué dice el SIAT-CT sobre posibles afectaciones para el Clásico Tapatío?

El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), con base en los niveles de alerta oficiales emitidos, señala sobre el partido entre Atlas vs Guadalajara: