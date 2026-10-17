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HORA EXACTA para ver el Santos Laguna vs Querétaro por la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; ¿Qué clima se espera en Torreón?

Santos Laguna y Querétaro protagonizarán uno de los partidos más atractivos del fin de semana

Santos Laguna se enfrenta a Querétaro
Santos Laguna se enfrenta a Querétaro|Mexsports

Escrito por: Francisco Fernández

Podría ser un partido más, pero el gran momento que atraviesan los Santos Laguna y el Querétaro ha despertado gran expectativa en este encuentro que abrirá la actividad sabatina de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y que comenzará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio TSM de Torreón en donde se espera un clima despejado.

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Santos Laguna vs Querétaro: Hora de inicio del partido

Santos Laguna llega a este encuentro con una racha de cuatro victorias consecutivas, luego de un desastroso arranque y buscarán reconciliarse con su afición este sábado cuando se enfrenten al Querétaro en donde buscarán su quinto triunfo al hilo.

Y es que los Gallos Blancos son el equipo revelación del Apertura 2026 con 20 puntos y cuartos de la tabla en su mejor torneo desde la era Ronaldinho, y con victorias recientes ante Atlas, Tijuana y Chivas que les han permitido aspirar con el liderato general.

El buen momento de ambos equipos obliga a recordar la Final del Clausura 2015 cuando de la mano del astro brasileño y dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, los queretanos llegaron hasta la Final del torneo que terminarían perdiendo contra los Santos Laguna.

Las condiciones climatológicas que han afectado gran parte del país con lluvias intensas provocadas por el huracán Trudy no afectarán a Torreón en donde se esperan temperaturas máximas de 19 grados y un cielo parcialmente nublado que permitirá el desarrollo del partido sin complicaciones.

  • Santos Laguna vs Querétaro
  • Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Fecha: Sábado 17 de octubre
  • Estadio TSM
  • Jornada 12 del Apertura 2026

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