Fue líder y capitán en Chivas, hoy cobra por jugar en la talacha tras retirarse

Chivas cuenta con una historia llena de jugadores que lograron trascender con el uniforme rojiblanco gracias a la forma en cómo defendieron este jersey durante su etapa en el club, logrando, algunos, consolidarse como líderes y capitanes de la institución durante un tiempo prolongado.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Uno de los ejemplos más recientes de esta situación es precisamente Jesús Molina, quien tuvo la oportunidad de representar a varios equipos del futbol mexicano como Pumas, Rayados y Tigres pero que, sin embargo, se recuerda con mucho cariño durante su etapa con las Chivas del Guadalajara.

¿Qué fue de Jesús Molina, otrora capitán y líder de Chivas?

Fue a través de redes sociales que Jesús Molina, quien también logró representar a la Selección Mexicana en distintos años, confirmó su llegada al Beranami FC, equipo en donde militan varios jugadores de la Liga BBVA MX y que resalta por ser una de las instituciones de “talacha” en el país.

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Este equipo cuenta con leyendas del más alto calibre como lo son Lucas Ayala, Jesús Dueñas y André-Pierre Gignac, por lo que el arribo de Jesús Molina a esta institución lo mantendrá vinculado al deporte tal y como deseaba una vez que confirmó su retiro del profesionalismo.

¿Cómo fue el paso de Jesús Molina en Chivas?

Fue de cara al torneo Clausura 2019 que Jesús Molina fue fichado por Chivas luego del paso que tuvo por el América, institución en donde también es recordado. A pesar de ello, el contención rápidamente logró ganarse el cariño de la gente al grado de ser uno de los capitanes de la institución.

Jesús Molina nunca pudo ser campeón con Chivas tal y como lo deseaba; sin embargo, sí dejó buenas actuaciones y logró convertir al Rebaño en el tercer equipo en donde más partidos disputó con 97, mismos en donde generó ocho anotaciones y dos pases a gol.