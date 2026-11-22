Guadalajara y Cruz Azul protagonizan el duelo estelar de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron.

El cierre de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX presenta un choque de poder a poder con el liderato general en disputa. El silbatazo inicial está pactado en punto de las 17:07 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco..

¿Cómo llegan Guadalajara y Cruz Azul para este partido?

El Guadalajara cierra la etapa regular atravesando un momento inmejorable. El Rebaño Sagrado arriba a este compromiso impulsado por una racha de tres victorias consecutivas tras imponerse 3-2 a Tigres en condición de visitante, resultados a los que se suman sus triunfos previos ante Querétaro y Pachuca, acumulando así cuatro fechas sin conocer la derrota (tres ganados y un empatado). Con 30 unidades cosechadas en 16 jornadas (ocho triunfos, seis igualadas y apenas dos descalabros), ningún equipo ha perdido menos encuentros que los rojiblancos en todo el semestre, marca que comparten únicamente con el América.

Para los tapatíos, quedarse con los tres puntos les permitirá finalizar en la cima de la clasificación, la fortaleza como local respalda al Guadalajara, ya que presume cinco victorias en ocho presentaciones ante su afición en el Estadio Akron (con un empate y dos caídas).

En la acera contraria aparece un Cruz Azul que llega a la Perla Tapatía como el equipo de mejor rendimiento en el campeonato y con el superliderato en sus manos. La Máquina Cementera presume tres victorias al hilo en patio ajeno y un sólido registro de cinco triunfos, un empate y dos derrotas fuera de casa durante este Apertura 2026, credenciales que lo convierten en una amenaza de máximo peligro.

Con 10 victorias en 16 jornadas (además de dos empates y cuatro descalabros), ningún club ha ganado más partidos que los celestes en el torneo. Respaldados por una ofensiva de 37 goles, la segunda más productiva del certamen, solo detrás del América, una victoria o incluso un empate podría bastarles a los cementeros para asegurar el primer puesto de la tabla general rumbo a la Liguilla.