La actividad de la Semana 11 de la NFL arranca este jueves 19 de noviembre con el encuentro que sostendrán los Indianapolis Colts en contra de Houston Texans en la cancha del Reliant Stadium en un duelo divisional de alta importancia y que arrancará en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

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Indianapolis Colts y Houston Texans abren la actividad de la Semana 11 de la NFL

Múltiples bajas por parte de ambos equipos se esperan este jueves 19 de noviembre en el duelo divisional entre los Indianapolis Colts en contra de Houston Texans por el Thursday Night Football de la NFL

Por parte de los Texans, no estarán presentes el defensivo Danielle Hunter, el linebacker Azeez Al Shaair, además del corredor Woody Marks y el receptor Marvin Harrison Jr.

Por el lado de los Colts, serán ausencia Charvarius Ward, los tackles Berhard Raimann por una conmoción cerebral y Jalen Travis, además de Will Mallory; mientras que está en duda el cornerback Sauce Gardner.

Indianapolis Colts llega a este encuentro con una marca de tres victorias y siete derrotas, mientras que los Texans se encuentran en tres triunfos y seis descalabros y ambos equipos pertenecen a la divisón AFC Sur que lidera Jacksonville Jaguars.

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