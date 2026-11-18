Los Minnesota Vikings llegarán a la Ciudad de México apenas un día antes de enfrentar a los San Francisco 49ers, una decisión que contrasta con la preparación de su rival para el partido del próximo domingo 22 de noviembre. Mientras Minnesota permanecerá entrenando en casa hasta el sábado, San Francisco trasladó sus prácticas a Colorado Springs para trabajar en condiciones de altura similares a las de la capital mexicana.

El encuentro se disputará a las 19:20 horas en el Estadio Banorte. Los 49ers llegan con marca de 8-1 y los Vikings con 7-2, en un enfrentamiento importante para las posiciones de la Conferencia Nacional.

¿Por qué los Vikings viajarán a México apenas un día antes del partido?

Kevin O’Connell decidió mantener los entrenamientos en Eagan, Minnesota, durante toda la semana. El equipo viajará el sábado 21 de noviembre y regresará a Estados Unidos después del encuentro.

El entrenador explicó que el personal médico y de rendimiento lleva varias semanas analizando las condiciones de la Ciudad de México. Finalmente, Minnesota optó por conservar sus horarios de entrenamiento y descanso, sin modificar demasiado la preparación habitual de sus jugadores.

La decisión tiene sus riesgos. El Estadio Banorte se encuentra a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, una altura que puede afectar el rendimiento físico y dificultar la recuperación durante los esfuerzos prolongados.

¿Por qué los 49ers eligieron entrenar en Colorado antes de viajar a México?

San Francisco tomó un camino diferente. Después de derrotar 46-40 a Dallas, el equipo viajó a Colorado Springs para entrenar en las instalaciones de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La sede se encuentra a una altitud cercana a la de la Ciudad de México, por lo que los jugadores podrán realizar sus prácticas bajo condiciones similares a las que encontrarán el domingo.

Kyle Shanahan ya utilizó esta estrategia en 2022, cuando los 49ers también entrenaron en Colorado antes de vencer 38-10 a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca.

Aunque permanecer varios días en altura no garantiza una aclimatación completa, San Francisco considera conveniente realizar parte de su preparación en esas condiciones.

Minnesota, por su parte, tendrá menos de 48 horas en México antes del inicio del encuentro.