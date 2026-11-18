Los Minnesota Vikings llegan a su partido contra los San Francisco 49ers en la Ciudad de México con 37 capturas de quarterback en nueve encuentros. Si consiguen tres más el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, serán apenas el cuarto equipo desde 2002 que alcanza las 40 capturas durante sus primeros diez partidos de una temporada.

Minnesota encabeza la NFL en ese departamento al comenzar la Semana 11. Su siguiente examen será ante Brock Purdy y una ofensiva diseñada por Kyle Shanahan para sacar el balón rápidamente y castigar a las defensivas que envían demasiados jugadores a presionar.

¿Qué marca histórica pueden alcanzar los Vikings ante los 49ers?

Desde 2002, solo tres equipos han llegado a 40 capturas en sus primeros diez encuentros: los Denver Broncos de 2025, con 46; los Dallas Cowboys de 2022, con 42; y los Jacksonville Jaguars de 2017, con 40.

Los Vikings están a tres de igualar esa barrera. Su promedio actual supera las cuatro capturas por partido, pero repetirlo frente a San Francisco no será sencillo. Purdy suele apoyarse en pases cortos y movimientos previos al centro que ayudan a identificar coberturas y reducen el tiempo disponible para llegar hasta él.

¿Cómo funciona la defensiva de Brian Flores y qué puede hacer San Francisco?

Brian Flores ha construido una defensiva que cambia constantemente la imagen que presenta al quarterback. Minnesota puede mostrar varios jugadores cerca de la línea de golpeo y, después, enviar a unos a cobertura mientras otros atacan. La intención es que el rival dude sobre quién presionará realmente.

Los 49ers tienen recursos para responder. Shanahan utiliza movimientos antes del centro, pases rápidos y la amenaza terrestre de Christian McCaffrey para obligar a los defensivos a tomar decisiones inmediatas. Si Minnesota se precipita hacia Purdy, puede conceder espacios para jugadas cortas que terminen en avances largos.

La altura también será un factor para ambos equipos. El partido está programado para las 19:20 horas del centro de México, en un estadio situado a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar.

Tres capturas colocarían a Minnesota en una lista histórica. Conseguirlas ante San Francisco exigiría superar una ofensiva que intenta precisamente evitar que sus rivales tengan tiempo de llegar al quarterback.