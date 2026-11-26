El Estadio León abre sus puertas este jueves 26 de noviembre para el encuentro de la Ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX entre el Club León en contra del Cruz Azul que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

La Fiera buscará sacar una ventaja importante cuando reciba a La Máquina, sublíder de la competencia que tuvo una destacada fase regular como el equipo que más victorias obtuvo con un total de 10.

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Estacionamiento cerca del Estadio León

Los aficionados que acudan al Estadio León para el encuentro entre el León contra Cruz Azul podrán encontrar varias opciones, aunque lo recomendable siempre será llegar en transporte público y la mejor opción es el Optibus con su estación Polifurm.

Si aun así eliges la opción del estacionamiento, tendrás varias opciones cercanas al estadio que van desde los 50 a los 100 pesos.

Algunas de las opciones más cercanas al inmueble son el Estacionamiento Plaza Stadium, Estacionamiento de Forum, Estacionamiento del Teatro Bicentenario, Estacionamiento Subterráneo de Distrito León y Estacionamiento Poliforum.

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