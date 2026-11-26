Chivas y Pachuca se enfrentarán en los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El Estadio Hidalgo albergará el partido de ida, mientras que el Estadio Akron será el escenario donde se definirá qué equipo conseguirá su boleto a las semifinales de la Liguilla.

Ambos encuentros prometen contar con una gran presencia de aficionados, por lo que conocer las alternativas de movilidad será fundamental para evitar contratiempos. Resulta que tanto en Pachuca como en Zapopan existen servicios de transporte público que permiten llegar a las inmediaciones de los estadios por poco dinero.

¿Cómo llegar al Estadio Hidalgo de Pachuca en transporte público?

Los aficionados que asistirán al Estadio Hidalgo este jueves 26 de noviembre tendrán la posibilidad de trasladarse mediante el Tuzobús. Este sistema de transporte público cuenta con una estación denominada Estadio Hidalgo (número 19), ubicada sobre el bulevar Felipe Ángeles.

Estas son las rutas del Tuzobús que cuentan con una parada en dicha estación:

T01 (servicio exprés).

T02 (servicio exprés).

T04 (servicio exprés).

T05 (servicio parador).

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno de Hidalgo, la tarifa general del Tuzobús es de 10 pesos mexicanos por viaje. Los usuarios pueden realizar el pago mediante la tarjeta electrónica del sistema o con efectivo en las máquinas habilitadas.

Estadio Hidalgo

¿Cómo llegar al Estadio Akron en transporte público?

Aquellos que asistirán al partido de vuelta entre Chivas y Pachuca podrán trasladarse mediante Mi Macro Periférico, sistema de transporte público que conecta distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

Los aficionados deberán descender en la estación Estadio Chivas y, posteriormente, tomar el Andador Chivas, que los llevará hasta las inmediaciones del recinto rojiblanco. La tarifa general del servicio es de 11 pesos mexicanos.

Por otro lado, quienes lleguen desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara cuentan con la Línea 5 Macro Aeropuerto. La ruta T01-A está diseñada para operar durante los días de partido y conecta la terminal aérea con la estación Estadio Chivas.

Se recomienda consultar los horarios de operación de ambos sistemas de transporte antes de iniciar el viaje, especialmente para planificar el regreso tras la finalización del encuentro.

Estadio Akron

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs Pachuca en la Liguilla del Apertura 2026?

El Guadalajara y los Tuzos definirán su futuro en la Fiesta Grande del futbol mexicano entre el jueves 26 y el domingo 29 de noviembre. Estos son los horarios de ambos compromisos:

Partido de ida: jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo.

jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo. Partido de vuelta: domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas en el Estadio Akron.

Cabe recordar que Chivas cuenta con la ventaja deportiva por haber finalizado la fase regular como líder de la tabla general, por lo que un empate en el marcador global le permitirá avanzar a las semifinales del Apertura 2026.