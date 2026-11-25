Rayados de Monterrey recibe a las Águilas del América este miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA para disputar el partido de ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026. El silbatazo inicial está programado en punto de las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

¿Cómo llegan Monterrey y América para este duelo?

Monterrey llega con buenas sensaciones a esta llave tras elevar su nivel en el momento más oportuno. El conjunto regiomontano cerró la fase regular con dos victorias consecutivas sin recibir anotaciones frente a Pumas (2-0) y Querétaro (1-0), ambas en patio ajeno. En sus últimas 10 presentaciones en todas las competiciones, los Rayados suman cinco triunfos, dos empates y tres derrotas, con 16 goles a favor y 15 en contra.

Sin embargo, jugar en casa ha representado un punto débil en el torneo: apenas ganaron dos de sus últimos seis compromisos como locales en el Apertura (dos victorias, dos empates y dos derrotas) y no pudieron imponerse en los dos más recientes ante su afición (un empate y una caída).

Por su parte, el América atraviesa un bache preocupante al acumular cinco partidos consecutivos sin ganar en el Apertura 2026 (tres empates y dos derrotas). Tras caer 1-0 frente a Tigres en la última jornada, los azulcremas necesitan reaccionar de inmediato para reafirmar su candidatura al título.

Aunque presumen marca de tres victorias, cinco igualadas y dos descalabros en sus últimos 10 duelos oficiales, el bajón reciente pesa: su último triunfo se remonta al 21 de octubre, cuando golearon 5-2 al Atlas.

¿Cuánto cuesta los boletos para Monterrey vs América?

Para el duelo de ida de los Cuartos de Final entre Rayados y América en el Estadio BBVA, los boletos en venta libre a través de Ticketmaster tienen precios que van desde los $1,599.50 pesos hasta superar los $3,400 pesos (más cargos por servicio).

¿Cómo llegar al Gigante de Acero?