Las Águilas del América tendrían una baja muy sensible para su partido en contra de Rayados de Monterrey, si es que se confirma que Henry Martín no logra superar un padecimiento de carácter físico por el cual está siendo tratado a un día de ese encuentro ante los regios a celebrarse en el Gigante de Acero a las 21:00 hrs.

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América, que terminó en el tercer sitio del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, enfrentará a los Rayados, y en la previa se confirmó que el delantero mexicano Henry Martín es duda.

Este martes, Henry, quien terminó el torneo con 11 goles como el artillero de los cremas, estaba encaminado a dar conferencia de prensa en el campamento del Ame en Coapa y al final fue cambiado por Erick Sánchez.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Tigres UANL 1-0 America Players of America during the 17th round match between Tigres UANL vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on November 21, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

Se conoció paralelamente, que el América envío a una especie de sesión de rehabilitación a Henry Martín para poder recuperarlo, por lo que también hará el viaje con el equipo hacia Monterrey, pero será de acuerdo a la evolución, su condición, reporte médico y tema deportivo si es que ve minutos.

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Es altamente probable, que Henry Martín al final sea guardado para tenerlo en plenitud para el partido de vuelta, aunque eso se conocerá mañana miércoles 25 de noviembre.

Agenda de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Chivas vs Pachuca: Ida 26 de noviembre 19:00 hrs Vuelta 29 de noviembre 19:07 hrs

Ida 26 de noviembre 19:00 hrs Vuelta 29 de noviembre 19:07 hrs Cruz Azul vs León: 26 de noviembre 21:10 hrs Vuelta 29 de noviembre 21:00 hrs

26 de noviembre 21:10 hrs Vuelta 29 de noviembre 21:00 hrs América vs Rayados: 25 de noviembre 21:00 hrs Vuelta 28 de noviembre 2026 21:10 hrs

25 de noviembre 21:00 hrs Vuelta 28 de noviembre 2026 21:10 hrs Atlas vs Toluca: 25 de noviembre 19:00 hrs Vuelta 28 de noviembre 19:00 hrs