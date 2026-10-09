Canelo quiere pelear hasta los 40 años: la frase que revela el futuro del boxeador mexicano

Atlas presentó su futura casa, un estadio ubicado en Zapopan, junto a la Universidad de Guadalajara que tendrá poco más de 40 mil lugares para recibir al rojinegro, a su afición y ahora también se ha generado la expectativa de que uno de sus grandes eventos será una pelea de Saúl Canelo Álvarez, pues el mismo peleador lo ha revelado como un sueño.

Uno de los seguidores más populares del Atlas es Canelo, quien vibró con el bicampeonato de la Academia. Él, quien nació y creció en la capital de Jalisco conoce la afición del Atlas y comparte ese sentimiento. Su entrenador, Eddy Reynoso es aún más apasionado que Canelo.

En el marco de este importante anuncio de la nueva casa del Atlas, se afirmó que el recinto que suma una serie de construcciones alrededor para formar la Ciudad Universidad de Guadalajara, será inaugurado en el 2030, por lo que Atlas seguirá en los siguientes años jugando en el Estadio Jalisco, coloso del cual son dueños en un 25 por ciento.

Los Rojinegros verán como una realidad el Estadio en cuatro años, por lo que si la promesa de Canelo se logra concevir entre todos los involucrados, Canelo podría alargar su carrera quizás hasta los 40 años, considerando que recientemente cumplió recientemente 36 años.

Canelo en estos últimos meses, y cuando se avecina su combate ante Milli en Arabia Saudita, también soltó la noticia de que le gustaría tener una pelea en el Estadio Azteca antes de que oficialmente se retire del boxeo, por lo que quizás en lo que se proyecta hacia el futuro, las últimas peleas en su deslumbrante carrera podrían ser en el Estadio Azteca y en el Estadio de Atlas.

Dependerá mucho de cómo transcurra su trayectoría en próximos años, de los rivales disponibles en un futuro y de la sinergia con todos los involucrados que sin duda serán cómplices del peleador para tener eventos de esa talla.