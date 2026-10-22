Hora exacta para ver New England Patriots vs Chicago Bears; inicio de la Semana 7 de la NFL 2026; jugadores a seguir y predicciones

Este jueves 22 de octubre arranca la Semana 7 de la NFL con el duelo entre los Chicago Bears en contra de New England Patriots a disputarse en el campo del Soldier Field, un duelo entre dos equipos que aspiran a ser líderes de sus divisiones.

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New England Patriots vs Chicago Bears, horario del partido

La NFL presenta esta noche su tradicional Thursday Night Football con el encuentro que sostendrán los New England Patriots en contra de Chicago Bears que arrancará en punto de las 18:15 horas, tiempo del centro de México.

El equipo de Nueva Inglaterra llegará a este encuentro con una marca de cinco victorias y una derrota, mientras que Chicago Bears lo hará con un récord de cuatro triunfos por dos descalabros, pero la localía del Soldier Field lo pone como favorito en las apuestas, de acuerdo con los sitios especializados.

Caleb Williams buscará mantener el ritmo tras el buen regreso a las canchas, como ya lo hizo la semana pasada, tras superar la lesión que lo marginó de los emparrillados, pero enfrente tendrá a Drake Maye, mariscal de los Patriots.

Este será un duelo generacional entre los mariscales de ambos equipos ya que formaron parte de la misma clase del Draft NFL y que crecieron asintiendo juntos a campamentos de americano.

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