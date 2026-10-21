Luto en la NFL: Muere exjugador de los Kansas City Chiefs a los 37 años; jugó con Patrick Mahomes y Travis Kelce

La NFL se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Allen Bailey, exliniero defensivo de los Kansas City Chiefs y los Atlanta Falcons, a los 37 años de edad.

El exatleta fue encontrado sin vida por su esposa en su domicilio este pasado martes 20 de octubre. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y fuentes cercanas a la familia, se presume que su deceso se debió a causas naturales, a la espera de los resultados oficiales de la autopsia.

¿Por qué le decían ”Hulk” a Allen Bailey?

Con una fisonomía de 1.91 metros de estatura y 131 kilogramos de peso, Bailey se ganó a pulso el apodo de Hulk entre sus compañeros y aficionados. Destacó como una fuerza dominante en la trinchera gracias a su formidable potencia física y versatilidad táctica.

Surgido de la Universidad de Miami, Bailey fue seleccionado por los Kansas City Chiefs en la tercera ronda del Draft de la NFL en 2011. Durante su estancia en Kansas City se consolidó como una pieza fundamental de la línea defensiva, vistiendo el emparrillado rojo durante ocho temporadas (2011-2018). En 2019 firmó con los Atlanta Falcons, franquicia con la que disputó dos campañas antes de ser cortado en febrero de 2021.

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¿Cuántos anillos de Super Bowl ganó con Kansas City?

A pesar de haber sido un referente defensivo indiscutible en la reconstrucción del equipo bajo el mando de Andy Reid, Allen Bailey no ganó ningún anillo de Super Bowl con los Kansas City Chiefs.

El liniero formó parte de la escuadra que disputó la Final de Conferencia de la AFC en la temporada 2018 (cayendo en tiempo extra ante los New England Patriots). Tras esa campaña, Bailey emigró a Atlanta, por lo que no integró el plantel que conquistó el Super Bowl LIV en febrero de 2020 frente a los San Francisco 49ers.

Allen Bailey aseguraba que comía mapache de niño

Cuando le preguntaban cómo había desarrollado semejante físico y fuerza natural siendo tan joven, Allen Bailey solía responder entre risas que se debía a la comida tradicional sureña de su lugar natal y a que de niño solía comer mapache (raccoon) preparado en casa.

Aunque para sus compañeros de equipo en los Kansas City Chiefs sonar con extrema extrañeza o broma, Bailey aclaraba con absoluta normalidad que en su comunidad costera la caza local y ese tipo de platillos de campo eran parte habitual de la mesa familiar.

