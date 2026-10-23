New England Patriots vs Chicago Bears EN VIVO: ver GRATIS el resultado de transmisión de partido de Drake Maye vs Caleb Williams HOY jueves 22 de octubre por el Thursday Night Football en el inicio de la Semana 7 de la temporada 2026 de la NFL

Hoy, jueves 22 de octubre, desde el mítico Soldier Field en Chicago, arranca la Semana 7 de la temporada regular de la NFL 2026. Los Chicago Bears reciben a los New England Patriots en un duelo de Thursday Night Football que pondrá a prueba a dos equipos con aspiraciones serias en esta temporada.

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Ambas escuadras saltan al emparrillado presumiendo un idéntico récord de cuatro victorias y dos derrotas. Los Bears regresan a casa con el ánimo a tope tras vencer a los Atlanta Falcons, guiados por un Caleb Williams que está mostrando mucha precisión en los controles. El mariscal lidera la liga en porcentaje de pases completos y, respaldado por el ataque terrestre de D'Andre Swift, tiene a la ofensiva de Chicago promediando 25 puntos por partido.

Del otro lado, los Patriots aterrizan en la "Ciudad de los Vientos" en su mejor momento del año. Nueva Inglaterra hila tres victorias de manera consecutiva, un lapso en el que han arrollado a sus rivales anotando 100 puntos totales. Gran parte de este despertar ofensivo se debe al ritmo que ha encontrado el quarterback Drake Maye, quien ha lanzado 10 pases de anotación en sus últimos tres compromisos y se ha vuelto letal conectando con DeMario Douglas.

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¿En que momento llegamos a la Semana 7?🥹🏈 El tiempo vuela cuando disfrutamos de la NFL❤️ Aquí tienes los partidos de esta semana ¿Cuál esperas más? 👀 Presentado por @CodereMX 💻📺 @somos_FOX | @ESPNmx | @TUDNMEX | @disneyplusla https://t.co/ytdqMwfHUD — NFL México (@nflmx) October 20, 2026

¿Juega Caleb Williams con los Chicago Bears hoy jueves 22 de octubre vs New England Pats?

Después de haberse perdido tres encuentros por una lesión en los isquiotibiales, Caleb Williams sí estará presente para jugar en contra de los New England Pats. Este será el segundo duelo entre el Mariscal de Campo de los Bears en contra de Drake Maye. Su primer encuentro fue el 10 de noviembre de 2024 en el que los Pats vencieron a la escuadra de Chicago 19 a 3.

¿Dónde mirar en vivo el Chicago Bears vs New England Pats?

Podrás mirar en vivo el marcador del Chicago Bears vs New England Pats en la cobertura que estamos haciendo en directo, donde también daremos actualizaciones de cambios importantes, jugadas, goles de campo y touchdowns de este encuentro de Thursday Night Football?

¿Qué pasa si Pats vence a Bears?

Si el equipo de New England Patriots consigue una victoria frente a los Bears, seguirían en la segunda posición de la AFC Este, con una marca de 5 victorias y dos derrotas, esto debido a que los Buffalo Bills tienen una marca de 5 victorias y una derrota, y esta semana descansan.

Por otro lado, en caso de que los Chicago Bears consigan una victoria, se colocarían, de manera momentánea, en la posición dos de la NFC Norte, pues tendrían una marca de cinco victorias y dos derrotas. Su división la lideran los Vikings con un record perfecto de 5 a 0; luego le siguen los Packers, con una marca de 4 a 2 y se enfrentarán este domingo a los Lions.