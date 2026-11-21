Pumas y Rayados se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, en el cierre de la Jornada 17 del Apertura 2026, con un boleto a la Fase Final en juego; la hora para ver el partido es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

El conjunto universitario llega en el undécimo puesto con 21 puntos (5 victorias, 6 empates y 5 derrotas) y una diferencia de goles de -2, tras rescatar un empate 2-2 ante América en la fecha pasada.

Por su parte, el cuadro regiomontano arriba ubicado en el octavo peldaño con 24 unidades (7 ganados, 3 empatados y 6 perdidos) y diferencia de +2, impulsado por su reciente triunfo 1-0 frente a Querétaro con anotación de Diego Rossi.

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El milagro de Pumas y la obligación de Rayados por sumar

Los dirigidos por Esteban Solari no dependen de sí mismos y están obligados a ganar en Ciudad Universitaria para llegar a 24 puntos y esperar combinaciones de resultados, específicamente tropiezos de León y Pachuca.

Incluso, si los auriazules logran imponerse por tres o más goles de diferencia, superarían directamente a Monterrey en el criterio de desempate (-2 contra +2).

Sin embargo, el panorama no es sencillo, pues Rayados también necesita sumar puntos desde su octavo lugar para amarrar su clasificación; el equipo de Matías Almeyda tiene el destino en sus manos y sabe que una victoria le asegura el pase sin mirar otras canchas, mientras que un empate lo dejaría muy bien perfilado gracias a su diferencia de goles positiva.

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Objetos permitidos y restricciones para entrar al Estadio Olímpico Universitario

Para quienes asistan al inmueble del Pedregal, la seguridad del estadio aplica estrictos filtros en los accesos donde en ocasiones ni siquiera el maquillaje dejan pasar, por lo que se recomienda acudir únicamente con lo indispensable.

Entre los artículos permitidos se encuentran teléfonos celulares, llaves, carteras, lentes de sol, gorras, sombreros, impermeables y cámaras fotográficas no profesionales.

En contraste, queda estrictamente prohibido ingresar con mochilas o bolsas grandes, cinturones con hebilla metálica, encendedores, cigarros, vapeadores, alimentos o bebidas externas, envases de vidrio o plástico, astas de bandera, paraguas con punta y cualquier objeto que pueda ser utilizado como proyectil.

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