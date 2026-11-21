La fase regular del Apertura 2026 llega a su fin y la cancha del Estadio Hidalgo será testigo de un choque de alto voltaje cuando los Tuzos reciban a los Diablos Rojos. Compromiso correspondiente a la Jornada 17 y el balón comenzará a rodar en punto de las 16:50 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 21 de noviembre.

El equipo de casa, bajo el mando de Benjamín Mora, atraviesa su mejor momento del certamen tras ligar tres triunfos al hilo frente a América, Tigres y Atlas. Con 22 puntos en la bolsa, la escuadra hidalguense depende de sí misma para amarrar su pase a la fiesta grande del futbol mexicano, respaldada por la contundencia de Salomón Rondón, quien lidera la tabla de goleo individual con 16 dianas.

En la acera de enfrente aparece el Toluca de Antonio “Turco” Mohamed, conjunto que llega a territorio hidalguense con el boleto a Cuartos de Final ya asegurado gracias a sus 27 unidades. Los escarlatas quieren cerrar el torneo dentro de los primeros cuatro puestos de la tabla general.

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Clima en Pachuca para el partido

Las condiciones meteorológicas en la capital de Hidalgo serán ideales para la práctica del futbol. Al arranque del encuentro (16:50 horas) se espera un cielo parcialmente nublado con un ambiente agradable que rondará entre los 19°C y 21°C.

Con el paso de los minutos y la llegada de la noche, el termómetro descenderá gradualmente hasta marcar cerca de 15°C hacia las 19:00 horas, acompañado de brisa ligera y sin pronóstico de lluvia.

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Pronóstico esperado del Pachuca vs Toluca de la Jornada 17 del Apertura 2026

Todo apunta a un encuentro dinámico y de ida y vuelta en el Estadio Hidalgo.

Tanto Tuzos como Diablos han demostrado tener pólvora en el ataque durante la recta final del campeonato, haciéndose presentes en el marcador en cuatro de sus últimos cinco compromisos:

Resultado esperado: Victoria de Pachuca 2-1 sobre Toluca, sin descartar un empate 2-2 debido al poder ofensivo de ambos planteles.

Victoria de Pachuca 2-1 sobre Toluca, sin descartar un empate 2-2 debido al poder ofensivo de ambos planteles. Goles esperados: Se anticipa un duelo abierto con más de 2.5 anotaciones en total, proyectando entre 3 y 4 goles durante los 90 minutos.

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