HORA EXACTA para ver Querétaro vs Monterrey, partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX: pronóstico de resultado

Este sábado 14 de noviembre el Estadio La Corregidora será escenario de un duelo de vida o muerte. Querétaro y Monterrey se ponen al día disputando su compromiso pendiente correspondiente a la Jornada 7, un choque directo donde ambos clubes se juegan sus últimas cartas para mantenerse con aspiraciones reales de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

¿Cómo llegan Querétaro y Monterrey a este encuentro?

Para el conjunto de Querétaro el margen de error desapareció. Ubicados en la decimosegunda posición de la tabla general con 20 puntos, los Gallos Blancos están obligados a sumar de a tres si desean llegar con vida a la última fecha del certamen y pelear por un boleto a la fase final.

El panorama no luce sencillo para los dirigidos por Benjamín Mora, quienes arrastran una preocupante racha de cinco derrotas consecutivas y cumplieron un mes sin conocer la victoria, siendo su último festejo aquel triunfo por 2-0 frente al Atlante. Tras caer la semana pasada por 0-2 ante Puebla, Querétaro regresa ante su afición buscando revertir un paso irregular en el torneo, donde registra seis victorias, dos empates y siete descalabros, habiendo ganado apenas dos de sus siete compromisos como local (G2, E1, P4).

Del otro lado, Monterrey atraviesa una crisis de resultados que lo tiene al borde de la eliminación. La irregularidad le ha pasado factura a la escuadra regiomontana, que acumula tres encuentros sin ganar (E1, P2) y marcha en el décimo puesto con 21 unidades, apenas un punto y dos peldaños por encima de su rival en turno.

Los comandados por Matías Almeyda vienen de sufrir una escandalosa goleada por 4-0 en su visita a Toluca, por lo que necesitan un triunfo urgente para sanar heridas y regresar a los ocho primeros lugares antes de cerrar la fase regular.

¿Cuál es el pronóstico del partido Querétaro vs Monterrey?

Monterrey parte como favorito para llevarse la victoria en el Estadio La Corregidora, respaldado por las casas de apuestas y una marcada paternidad histórica de nueve partidos sin perder ante los Gallos Blancos (incluyendo cuatro triunfos al hilo).

Claves del pronóstico:

Ganador: Triunfo de Monterrey.

Goles: Se proyecta un duelo abierto con más de 2.5 anotaciones debido a la fragilidad defensiva de ambos clubes.

Marcador probable: 1-2 o 1-3 a favor de la visita.