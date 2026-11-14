Pumas será uno de los clubes que estará muy atento a lo que suceda en el partido entre Querétaro y Rayados de Monterrey. Ambos equipos se enfrentarán en plena fecha FIFA para disputar el encuentro pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026, que fue reprogramado por la participación de los regios en la Leagues Cup. El resultado de este compromiso cambiará por completo la tabla de posiciones.

Resulta que Pumas ya no depende de sí mismo para ingresar a la Liguilla y, como si fuese poco, ganar en la última jornada tampoco le garantizará la clasificación. Por esta razón, el cuadro universitario depende de lo que suceda esta noche en el duelo entre Querétaro y Monterrey que se jugará en el Estadio Corregidora.

¿Qué resultado necesita Pumas en el Querétaro vs Monterrey?

Rayados ocupa la décima posición de la tabla con 21 puntos y una diferencia de gol de +1, después aparece Pumas con las mismas unidades, pero con saldo negativo en goles -2, mientras que Querétaro aparece debajo con 20 puntos conseguidos.

Querétaro vs Rayados, Apertura 2026 Por qué el partido entre Querétaro y Monterrey se juega en plena fecha FIFA (Azteca Deportes)

Para Pumas, lo primordial es que Monterrey no gane para que no se despegue en la tabla de posiciones y, en el caso de que haya un ganador, sea Querétaro quien se quede con los tres puntos pese a que rebasaría momentáneamente a los Felinos en puntos.

No obstante, el mejor resultado que puede esperar Pumas es un empate entre Gallos Blancos y Regios. De esta manera, Rayados superaría al cuadro universitario solamente por una unidad, mientras que Querétaro seguiría ubicándose por detrás con los mismos puntos, pero con peor registro de goles.

Pumas está obligado a ganar en la última jornada del Apertura 2026

Más allá de lo que suceda en el Estadio Corregidora, Pumas necesita vencer a Monterrey para mantener sus posibilidades de clasificar a la Liguilla. Los universitarios recibirán a Rayados el próximo sábado 21 de noviembre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Pumas estará en la Liguilla? ¿Qué resultados necesita Pumas para calificar a la LIGUILLA del Apertura 2026? (X: Pumas)

El cuadro del Pedregal tiene como objetivo llegar a 24 puntos, aunque alcanzar esa cifra tampoco le garantizará un lugar en la siguiente ronda. También deberá esperar tropiezos de sus rivales directos, entre los que aparecen León, Pachuca y Tijuana, además de seguir de cerca lo que haga Querétaro en sus dos compromisos restantes.

Si bien es cierto que el panorama es complicado, enfrentar a Monterrey le permitirá quitarle puntos a uno de sus competidores. Si los regios empatan o pierden ante Gallos Blancos, una victoria en CU será suficiente para que Pumas termine por encima de ellos. En cambio, si Rayados gana el pendiente, ambos podrían cerrar con 24 unidades y la diferencia de goles cobraría protagonismo.