Matías Almeyda y una profunda reflexión: “Yo soy extranjero y creo más en los mexicanos que muchos mexicanos”

Así como muchos se preguntan por el partido entre Querétaro y Rayados de Monterrey, también hay quienes recuerdan otros pasos de Matías Almeyda por el futbol mexicano, como sus declaraciones en Chivas. Una de las más recordadas surgió en agosto de 2016, después de una contundente victoria ante América en el Estadio Azteca.

Así como el “Pelado” Almeyda ya ha dejado frases célebres, muchos recuerdan una que dijo hace 10 años. Pues sostuvo: “Soy extranjero, y creo más en los mexicanos que muchos mexicanos”. Con aquella reflexión, el entrenador argentino cuestionó a quienes desconfiaban de la capacidad de los futbolistas nacionales.

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Lo que dijo Matías Almeyda sobre los mexicanos

La declaración llegó el 28 de agosto de 2016, después de que Chivas derrotara 3-0 al América en el Estadio Azteca. Almeyda se mostró satisfecho con su equipo y respondió a las críticas que anticipaban una victoria azulcrema.

“(Decían) que América nos iba a pasar por encima. Son 3 puntos importantísimos los que sacamos, seguiremos demostrando que con puros mexicanos y con puros jóvenes se pueden lograr grandes cosas”, expresó el argentino.

Matías Almeyda Chivas Este sábado 24, Almeyda enfrentará a Chivas en el Estadio BBVA. (@peladoalmeyda)

También destacó en aquel Clásico Nacional: “Chivas está jugando con unión, está representando a un país, pero lo más importante es que siempre juega con humildad”.

El entrenador recordó además que su equipo había conseguido una victoria histórica en el estadio del América: “Hace 16 años Chivas no ganaba con una diferencia como esta y pudieron ser más”.

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Mejores frases de Matías Almeyda

A lo largo de su carrera, el “Pelado” dejó otras reflexiones sobre el futbol, la vida y la manera de afrontar los resultados. Entre las frases que se le atribuyen destacan:

“Convenceremos por intermedio del juego, no de la palabra”.

“Ni cuando perdés sos tan malo, ni cuando ganás sos tan grandioso”.

“Yo me sigo asombrando que entreno entre montañas, es impresionante. En la vida, cuando se pierde el sentido común de las cosas, se pierde el poder de asombro. Para mí, perder el poder de asombro es triste ”.

”. “Me pude haber quedado hasta que me echaran y me pagaran los tres años de contrato que me quedan, pero no es mi estilo. Lo mío es la dignidad”.