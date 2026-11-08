HORA EXACTA para ver Querétaro vs Puebla este domingo 8 de noviembre pr la Liga BBVA MX, qué comer antes del partido en el Estadio La Corregidora

Este domingo 8 de noviembre a las 17:00 horas (Tiempo del centro de México) en el Estadio Corregidora nos regala un enfrentamiento dramático en el cierre de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Querétaro y Puebla se ven las caras con la imperiosa necesidad de sumar de a tres en un duelo de equipos sumidos en malas rachas.

¿Cómo llegan Querétaro y Puebla para este encuentro?

El panorama de Querétaro se complicó tras sufrir una dolorosa derrota por 3-1 ante el sotanero Juárez. Este tropiezo representó la cuarta caída consecutiva de los Gallos Blancos, ubicándolos en el 12° puesto de la tabla, a dos unidades de los puestos de Liguilla. No obstante, el destino aún depende de ellos: tienen un partido pendiente (ante Monterrey) y un triunfo este domingo los catapultaría directamente a los 8 mejores. Su Talón de Aquiles ha sido la retaguardia, recibiendo 13 goles durante su mala racha (el 38.1 % de los 21 tantos recibidos en todo el certamen).

Por su parte, el Puebla vive una pesadilla tras esfumar el buen inicio de torneo. La Franja acumula ocho partidos sin conocer la victoria (E3, P5) y tres descalabros al hilo, el más reciente un agónico 1-2 en casa ante Pumas. Con diez goles permitidos en sus últimos tres compromisos, la zaga poblana urge de solidez. Como rayo de esperanza, jugar fuera de casa les sienta mejor: tres de sus cuatro victorias del torneo han sido como visitantes, logrando colgar el arco en cero en dos ocasiones.

¿Qué comer antes del partido en el Estadio La Corregidora?

Cerca del Estadio Corregidora encontrarás excelentes opciones gastronómicas antes del partido.

Para un ambiente tradicional y antojitos mexicanos, El Mesón de Chucho El Roto en el Centro Histórico ofrece deliciosos tacos, tostadas y platillos típicos ideales para la previa.

Si buscas una experiencia en un entorno único, Hacienda Laborcilla destaca en una casona del siglo XVIII con hermosa terraza y cocina internacional.

Otra gran alternativa cercana es Casa Silva, perfecta para desayunos o comidas reconfortantes, así como La República, ideal para disfrutar de cortes y un ambiente dinámico. La Martinica ofrece opciones tradicionales con gran sazón queretana.

Otras opciones pueden ser la Taquería El Gran Torito y Tacos y Tortas El Güero.