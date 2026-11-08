Pumas está cerca de confirmar su primera BAJA para el 2027; es titular en el esquema de Solari

Pumas se encuentra a dos partidos y un milagro de concretar su pase a la próxima Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de una temporada por demás irregular para el club, sobre todo si se compara con la campaña pasada en donde llegó a la gran final ante Cruz Azul.

Ahora, Pumas no depende de sí mismo para acceder a la próxima Liguilla y, además de ganar sus próximos dos compromisos, necesita una serie de resultados que involucran a varios equipos de la Liga BBVA MX. Y mientras esto sucede, en El Pedregal ya estarían listos para su primera baja rumbo al 2027.

¿Cuál sería la primera baja de Pumas para el 2027?

De acuerdo con información presentada por el portal El Debate, en la directiva de Pumas no verían con malos ojos la posibilidad de que Rubén Duarte abandone la institución de cara a la próxima temporada, pues esto abriría un cupo de No Formado en México al interior del Pedregal.

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La fuente sostiene que Rubén Duarte fue visoreado por varios equipos de España durante el pasado mercado de fichajes destacando al Sevilla, Almería, Osasuna y Rayo Vallecano; sin embargo, al final el experimentado defensor decidió mantenerse en la institución durante una temporada más.

Hoy, con el cierre del Apertura 2026 más cerca que nunca, en Pumas no descartan su salida al considerar que no ha cumplido con las expectativas puestas con él, lo anterior considerando que llegaba con un perfíl férreo y de liderazgo al ser capitán del Deportivo Alavés durante varios años.

¿Qué jugador podría fichar Pumas de forma permanente?

Mientras se define la posible salida de Rubén Duarte, en los Pumas están cada vez más cerca de cerrar el fichaje de Robert Morales de manera definitiva, pues tendrían en mente pagar los 5 millones de dólares que Toluca pide para dejarlo ir de manera definitiva para el próximo torneo.