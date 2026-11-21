El encuentro entre Santos Laguna vs León, correspondiente a la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, se disputará este sábado 21 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Corona.

Santos Laguna encara este compromiso ubicado en el séptimo puesto de la tabla general con 25 puntos, tras sumar ocho victorias, un empate y siete derrotas.

En su presentación más reciente venció 2-0 al Atlante en calidad de visitante. Jugando en Torreón registra 16 unidades en ocho partidos (cinco triunfos, una igualada y dos descalabros) con tres goles permitidos, y con sumar al menos un punto asegura su clasificación a la fase final.

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Por su lado, León ocupa la novena posición con 23 unidades, producto de seis triunfos, cinco empates y cinco descalabros, con 23 tantos anotados y 21 recibidos.

El equipo esmeralda llega después de igualar 1-1 ante Chivas y acumula tres jornadas sin conocer la victoria. Como visitante ha sumado 14 puntos en el torneo y necesita ganar este duelo para avanzar sin depender de combinaciones.

¿Cuánto cuesta el estacionamiento del Estadio Corona?

El precio del estacionamiento del Estadio Corona en el Territorio Santos Modelo (TSM) va de los 100 a los 180 pesos mexicanos. El inmueble dispone de ocho zonas de aparcamiento para el público y los boletos digitales se compran por partido o mediante abono en la plataforma Fanki.

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Para el acceso vehicular es obligatorio ingresar únicamente por la zona asignada en el boleto digital y ocupar los lugares señalados. Además, al finalizar el partido opera la ruta de transporte público “Ruta al Corona” entre los estacionamientos 5 y 6 con una tarifa de 15 pesos por persona.