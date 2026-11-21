El cierre de la fase regular del Apertura 2026 promete emociones al límite este sábado 21 de noviembre, cuando los Tigres de la UANL reciban al Club América en la cancha del Estadio Universitario.

Para una cita de esta magnitud en la Jornada 17, TV Azteca ha confirmado a su equipo estelar de transmisión.

Con las mejores voces de México, vivirás cada detalle de lo que ocurra en “El Volcán” con la narración de Christian Martinoli, el análisis experto de Luis García y Luis Roberto Alves “Zague”, además de las intervenciones en cancha y el toque de humor de Jorge Campos y Álvaro López Sordo.

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Tigres cierra el torneo en contra de las Águilas y está dispuesto a dejarlos sin el liderato 🐅



América tiene una visita complicada al Volcán en contra de unos Tigres liderados por Brunetta, el equipo de Almada quiere cerrar el Apertura 2026 en la primera posición pero el cuadro… pic.twitter.com/wfEMdGnYkK — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 21, 2026

Así llegan Tigres y América

Este compromiso enfrenta a dos instituciones que llegan con panoramas completamente distintos al cierre del campeonato.

Por un lado, las Águilas del América aterrizan en San Nicolás de los Garza ubicadas en la parte alta de la tabla general y con su boleto a la Liguilla asegurado, pero con la firme ambición de quedarse con el liderato del Apertura 2026, objetivo para el cual necesitan ganar en territorio regio y esperar el resultado entre Chivas y Cruz Azul.

Del otro lado, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich viven un cierre de semestre complicado.

Los Tigres ya están matemáticamente eliminados del torneo; sin embargo, lejos de bajar los brazos, los universitarios saltarán a su cancha con el orgullo herido y la consigna clara de hacerle la maldad al conjunto capitalino para arruinarle la fiesta y evitar que terminen en lo más alto de la clasificación.

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Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Tigres vs América

La señal estará disponible de manera totalmente gratuita y en directo este sábado 21 de noviembre de 2026. El balón rodará en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Universitario.

Podrás seguir todas las acciones EN VIVO y GRATIS a través de televisión abierta por la señal de Azteca 7 (Canal 7), así como en plataformas digitales mediante la app oficial y el sitio web de Azteca Deportes.

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Pronóstico del partido Tigres vs América

La pegada en ataque y la pelea por la cima favorecen en el papel al América, sin embargo, los felinos no serán un rival sencillo en casa y buscarán imponer condiciones para impedir que las Águilas se lleven los tres puntos:

Pronóstico de resultado: Tigres 1 - 2 América.

Tigres 1 - 2 América. Total de goles: Más de 2.5 goles (se esperan anotaciones de ambos equipos).

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