OFICIAL: América firma a CRACK que deseaban varios equipos europeos en pleno Apertura 2026

El domingo 18 de octubre, tras golear a León en su visita por la Jornada 12 del Apertura 2026, América publicó en sus redes sociales la firma de uno de los jugadores más importantes en el esquema del DT Guillermo Almada. Se trató de la renovación de contrato del uruguayo Brian Rodríguez.

En las imágenes y videos publicados en redes sociales, se confirmó la renovación del "Rayito", quien seguirá siendo parte de la institución de Coapa hasta 2030, a pesar de los rumores de su salida en los últimos mercados de fichajes.

"Muy feliz, muy feliz de seguir con ustedes acá en casa, el mejor lugar. Muy feliz, vamos por más. Terminando, 2030, cuatro años más juntos", comentó el jugador en los videos publicados por América tras confirmar la renovación del extremo uruguayo.

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Los números de Brian Rodríguez y su llegada a Coapa

Rodríguez se integró a la plantilla el 24 de agosto de 2022 proveniente del LAFC de la MLS, tras un traspaso aproximado de 6 millones de dólares. Su primer contrato fue por tres años bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz.

Con el paso de los torneos, su participación pasó de sumar minutos de cambio a ocupar un puesto de inicio en el esquema por la banda izquierda. Tras finalizar su primer acuerdo, la directiva del equipo aseguró su continuidad en el plantel hasta 2030.

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Feliz, ilusionado y decidido a lograr cosas grandes. 💪😤 ¡VENGA, RAYITO! Juntos y a por todo. 🫡 https://t.co/FhRREIRUx1 — Club América (@ClubAmerica) October 18, 2026

Estadísticas de Brian Rodríguez en América

El jugador supera los 100 partidos oficiales disputados en competiciones como Liga MX, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup.



Apertura 2026: En el torneo actual registra 3 goles y 1 asistencia en 7 partidos disputados.

En el torneo actual registra en 7 partidos disputados. Registros generales: Entre los ciclos de 2023/24 y 2025/26, reporta un acumulado de más de 25 goles y 12 asistencias.

Títulos con el Club América

Desde su arribo a Coapa, Brian Rodríguez cuenta con 6 trofeos oficiales en su registro (parte fundamental del mítico tricampeonato de la mano de André Jardine):



3 torneos de Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024).

1 Campeón de Campeones (2023-24).

1 Supercopa de la Liga MX (2024).

1 Campeones Cup (2024).

¡El baile continúa, Brian! 😜🕺⚡️ https://t.co/JVUG5IXNN5 — Club América (@ClubAmerica) October 18, 2026

Las millonarias ofertas de Europa que Brian Rodríguez rechazó para renovar con América

A pesar de haber firmado su renovación de contrato hasta 2030, Brian Rodríguez registró previamente diversas ofertas para dejar al Club América

De acuerdo a distintos reportes, durante el último año, el extremo uruguayo despertó el interés en Europa de equipos como el CSKA de Moscú, que presentó una propuesta de 11 millones de dólares, así como del Ajax de Países Bajos y el Celta de Vigo en España.

A la par de estas opciones, existieron acercamientos desde el futbol de Arabia Saudita, el Inter Miami de la MLS y el Cruzeiro de Brasil, destinos que no se concretaron tras asegurar su permanencia en Coapa.

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