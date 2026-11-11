Instructora de yoga: “No hay vida sana sin cadera sana”

Con el cambio de estación y la llegada de los meses más fríos, el cuerpo experimenta modificaciones sutiles pero profundas en su musculatura. La bajada de la presión atmosférica y el descenso térmico provocan que los tejidos tiendan a contraerse, convirtiendo a la zona pélvica en un auténtico depósito de rigidez y tensión acumulada.

Frente a este escenario, la atención especializada en disciplinas milenarias destaca la urgencia de enfocar el trabajo corporal en esta articulación central para garantizar una adecuada calidad de vida.

La relación directa entre el yoga y el bienestar pélvico

Las molestias al agacharse o la dificultad para cruzar las piernas suelen intensificarse durante los periodos de transición climática. Según advierte la instructora de yoga Becca Alonso, existe una razón física clara detrás de este fenómeno cotidiano: «Es un fenómeno que no vemos, pero definitivamente nuestro cuerpo nota».

La experta señala con firmeza una premisa fundamental para entender el cuidado corporal: «No hay vida sana sin cadera sana». Para combatir los acortamientos musculares y la pérdida de elasticidad, la especialista propone integrar posturas específicas del yin yoga —como la postura del bebé feliz, la sentadilla profunda y la mariposa—, diseñadas para trabajar la zona desde ángulos variados y seguros.

Tiempos de retención y la transformación duradera de la flexibilidad

Abordar la rigidez crónica requiere constancia y el respeto por los tiempos biológicos del tejido conectivo. En este sentido, Alonso detalla los parámetros ideales de práctica: «Según la regla del yin yoga serían de unos 3 a 5 minutos para el tejido muscular y las fascias». No obstante, aclara que los beneficios comienzan a manifestarse desde el primer minuto de ejecución.

La constancia en una rutina semanal orientada a liberar la cadera permite revertir tensiones acumuladas a lo largo de los años. Los cambios positivos suelen evidenciarse de forma paulatina entre el primer y segundo mes de práctica constante, consolidando una base de movilidad indispensable para el movimiento diario y el equilibrio general del organismo.