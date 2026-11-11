Autógrafos, sala de trofeos y entrenamiento: la experiencia de Carl´s Jr. con el Club América

El futbol también se vive fuera de la cancha y Carl’s Jr. lo dejó claro en Coapa. El pasado viernes 23 de octubre, la marca reunió a socios comerciales, medios de comunicación y creadores de contenido en la Cascarita entre Amigos 2026, una mañana en las instalaciones del Club América donde los invitados convivieron con jugadores del primer equipo, recorrieron la casa de las Águilas y vieron de cerca un entrenamiento. Conoce los detalles.

Desde las 8:30 horas, los asistentes llegaron al Nido, como también se le conoce a las instalaciones de entrenamiento del conjunto azulcrema, donde Carl’s Jr. los recibió con sus hamburguesas para arrancar la jornada con energía. La bienvenida tuvo además a un invitado muy especial: la estrella de Carl’s Jr., que en versión botarga se robó las fotos y puso el ambiente desde el primer momento.

¿Qué se vivió en la Cascarita entre Amigos 2026 de Carl’s Jr.?

El momento más esperado llegó cuando tres jugadores del primer equipo del América aparecieron para convivir con los invitados. Lo futbolistas azulcremas firmaron playeras, balones y autógrafos, además de tomarse fotografías con los asistentes, quienes se llevaron un recuerdo especial de su visita a Coapa.

Después, los invitados realizaron un tour por las instalaciones del club, que incluyó la visita a la sala de trofeos, donde se resguarda la historia del equipo más ganador del futbol mexicano.

Un recorrido que pocos aficionados tienen la oportunidad de hacer y que permitió conocer de cerca el día a día de las Águilas.

Entrenamiento del América y reto de dominadas

Como parte de la experiencia, los invitados disfrutaron del entrenamiento del primer equipo, una oportunidad única para ver en acción a los jugadores azulcremas en plena preparación dentro de la Liga BBVA MX.

Para cerrar la mañana, Carl’s Jr. organizó una dinámica de dominadas, en la que los asistentes pusieron a prueba su habilidad con el balón entre risas, porras y mucha competencia sana. Los creadores de contenido presentes compartieron cada momento con sus comunidades bajo el hashtag #CascaritaEntreAmigos2026, para que la afición que no pudo estar en Coapa viviera la experiencia de cerca.

Carl´s Jr., cerca de la afición y del futbol mexicano

Con más de 35 años en México y más de 460 sucursales en todo el país, Carl’s Jr. reafirma su compromiso con el deporte y la cultura futbolera.

“Estamos plenamente convencidos del impacto significativo que esta alianza tiene no sólo para ambas marcas, sino para el desarrollo del deporte en México. Tenemos muchas sorpresas para la afición en nuestras redes sociales cada jornada y próximamente viene el Combo Afición, para que los portadores del abono AP26 del Club puedan acceder a un paquete especial de hamburguesas por $219 pesos en cualquier restaurante de la CDMX y área metropolitana”, afirmó Christian Cota, Gerente de Marca en Carl’s Jr. México.

Así, entre autógrafos, historia azulcrema y futbol, Carl’s Jr. vivió una mañana en la que el balón se disfrutó desde otra perspectiva: la de la convivencia entre amigos.