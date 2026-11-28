Enero de 2027 representaba una oportunidad para que el ciclismo mexicano volviera a ocupar un lugar en el calendario internacional. La expectativa estaba puesta en recuperar las competencias de ruta, abrirle espacio a las grandes figuras nacionales y, por qué no, tener a Isaac del Toro compitiendo frente a su gente. Ese escenario tendrá que esperar.

La Unión Ciclista Mexicana (UCMEX), organismo que rige actualmente el ciclismo en el país, anunció mediante un comunicado publicado en redes sociales el aplazamiento del Mex Tour y la Clásica de la República, dos competencias que estaban programadas para enero de 2027 y que ahora se disputarán durante el segundo semestre del año, todavía sin una fecha específica.

Comunicado México Tour

La decisión modifica los planes de un proyecto que buscaba devolver a México al circuito internacional de ciclismo de ruta. También deja en suspenso la posibilidad de que el público mexicano pudiera disfrutar de una competencia con presencia de figuras como Isaac del Toro, cuyo crecimiento en el pelotón internacional ha despertado un interés renovado por este deporte en el país.

El regreso de la Vuelta a México tendrá que esperar

El calendario original contemplaba dos citas consecutivas. La Clásica de la República estaba programada para el 17 de enero en la Ciudad de México, mientras que el primer Mex Tour se celebraría del 19 al 23 de enero.

Esta última competencia, registrada como una prueba UCI categoría 2.1, tenía como uno de sus principales objetivos recuperar el espíritu de la antigua Vuelta a México, cuya última edición se disputó en 2015.

Los organizadores habían manifestado su interés en contar con Isaac del Toro y su equipo, UAE Team Emirates-XRG. Sin embargo, su participación nunca estuvo confirmada, por lo que la posibilidad de verlo competir en territorio nacional permanecía como una expectativa y no como un anuncio oficial.

La reprogramación también altera la intención de construir un bloque de carreras latinoamericanas al inicio de la temporada, que permitiría a equipos internacionales combinar diferentes competencias durante una misma gira por la región.

¿Por qué se aplazaron las competencias?

En su comunicado oficial, UCMEX explicó que el cambio responde a una solicitud de sus patrocinadores y de los gobiernos anfitriones, con el propósito de alinear los recursos disponibles y los tiempos presupuestales.

El organismo aseguró que la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha estado informada sobre los avances del proyecto desde el primer día y reafirmó su compromiso de cumplir con los estándares internacionales.

“La pausa es solo para tomar mayor impulso”. señaló la organización en su mensaje.

Por ahora, tanto el Mex Tour como la Clásica de la República apuntan al segundo semestre de 2027. No existe una fecha definitiva para su celebración.

Para el ciclismo mexicano, el aplazamiento significa prolongar la espera por una competencia internacional de ruta y por la oportunidad de reunir en casa a algunos de sus representantes más destacados. La posibilidad de ver a Isaac del Toro en una carrera de esta naturaleza seguirá siendo una de las grandes expectativas, aunque primero habrá que conocer cuándo volverá a ponerse en marcha el proyecto.