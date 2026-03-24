Vuelta a México podría volver en 2027 por “culpa” de Isaac del Toro; esto es lo que se sabe

El impacto que el ciclismo ha tenido en México ha crecido de manera exponencial en los últimos 15 meses gracias a la evolución que Isaac del Toro ha tenido en esta disciplina. Tanta popularidad ha ganado este deporte que es probable que la Vuelta a México sea una realidad para el siguiente año.

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Como sabes, la popularidad de Isaac del Toro ha sido lo suficientemente grande como para que muchas personas se interesen en este deporte y en su presente. De hecho, el ciclista de 22 años es considerado uno de los mejores del mundo, motivo por el cual la Vuelta a México podría ser una realidad más pronto que tarde.

¿La Vuelta a México será una realidad en 2027 gracias a Isaac del Toro?

En los últimos días se reveló que La Unión Ciclista de México tiene en mente revivir la Vuelta a México para el año 2027. Para ello, se está buscando elevar esta competición a categoría UCI y, con ello, aprovechar el impacto de Isaac del Toro para generar un nivel de audiencia espectacular.

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En este punto, vale decir que la Unión Ciclista de México tiene en mente aprovechar el impacto que Isaac del Toro ha tenido a nivel internacional para tener una carrera de primer nivel en la República Mexicana. Por ende, el portal especializado Escape Collective considera que la UCM buscaría recibir esta Vuelta a principios de la siguiente temporada.

De concretarse el deseo de obtener la distinción de máxima categoría del UCI, entonces tanto Isaac del Toro como los demás ciclistas de envergadura internacional podrían tener un impacto nacional, esto a fin de que más personas comiencen a practicar este deporte a corto y mediano plano.

¿Cuándo fue la última vez que se disputó la Vuelta a México?

La Vuelta a México se convirtió en una de las carreras más importantes a nivel mundial y se disputó de forma intermitente de 1948 hasta la temporada 2016; sin embargo, entre problemas económicos, logísticos y de organización, esta dejó de aparecer en el calendario de la UCI.

