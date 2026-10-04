Italia vs Turquía; la HORA para ver EN VIVO la Jornada 4 de la Nations League

La semana inicia a tambor batiente en cuanto a futbol internacional se refiere gracias a la última jornada de la UEFA Nations League en esta primera fecha FIFA tras el Mundial del 2026. Aquí, Italia volverá al terreno de juego para medirse una vez más a la Selección de Turquía.

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Italia ha comenzado a dar señales de vida luego de una temporada en donde volvió a quedarse fuera de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que el combinado de Turquía quiere olvidar de una vez por todas la participación que tuvo en este evento, mismo en donde quedó eliminado en la primera fase.

¿Cómo quedó el último partido de Nations League entre Italia y Turquía?

Fue el 28 de septiembre cuando Italia visitó la cancha de la Selección de Turquía como parte de la Jornada 2 dentro del Grupo A de la Liga de Naciones de la UEFA. En aquel momento ambas selecciones llegaban con una derrota, pues mientras los turcos habían caído ante Francia, los italianos hicieron lo propio contra Bélgica.

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Se esperaba un duelo reñido en donde el balón se disputara en el centro del campo; sin embargo, la realidad es que Italia sorprendió a propios y extraños al sumar tres goles en los primeros 30 minutos del partido, por lo que logró hacer que la balanza se fuera de su lado prácticamente de inmediato.

Al final, el duelo terminó con un apabullante 4-1 que ayudó a que Italia sumara sus primeras 3 unidades de esta Nations League y además de hacerlo de visitante, demostró que tiene el poderío ofensivo necesario para buscar un camino diferente de cara al proceso mundialista del 2030.

¿A qué hora es el juego entre Italia y Turquía?

La Jornada 4 de la UEFA Nations League comenzará este lunes 5 de octubre con uno de los duelos más interesantes del día, siendo este el Italia ante Turquía. Dicho compromiso, que forma parte del Grupo A, comenzará en punto de las 12:45 horas y se podrá disfrutar a través de Sky Sports.