Jamaica presume 13 futbolistas en Europa para enfrentar a México: en estos equipos juegan sus convocados

La Selección de Jamaica se enfrentará a México este sábado 14 de noviembre en la Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf y desde el Estadio Nacional de Kingston buscarán sacar una ventaja que les permita viajar a territorio mexicano y lo harán con un plantel en el que destacan las figuras que militan en el futbol de Europa.
Rudolph Speid, director técnico del cuadro de caribeño, convocó a 13 jugadores jamaiquinos que militan en el futbol de Europa, esperando que la experiencia que aporta el Viejo Continente ayude a su equipo a superar los Cuartos de Final ante México.
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Convocados ‘europeos’ de Jamaica para enfrentar a México
- Richard King | St. Mirren (Escocia)
- Miguel Freckleton | LASK (Austria)
- Joel Latibeaudiere | Coventry City (Inglaterra)
- Ronaldo Webster | Universitatea Craiova (Polonia)
- Denzel Hall | Rotherham United (Inglaterra)
- Courtney Clarke | Walsall FC (Inglaterra)
- Karoy Anderson | Blackpool FC (Inglaterra)
- Tyrese Hall | Tottenham (Inglaterra)
- Brandon Cover | Rotherham United (Inglaterra)
- Kaheim Duxon | FK Novi Pazar (Serbia)
- Renaldo Cephas | Qarabag FK (Azerbaiyán)
- Javon East | Hapoel Be’er Sheva (Israel)
- Tyreece Campbell | Charlton Athletic (Inglaterra)
La mayoría de los jugadores que ha convocado Rudolph Speid proviene del futbol de Inglaterra; sin embargo, solo Tyrese Hall milita en la Premier League, mientras que el resto milita en las categorías inferiores del futbol inglés.
Por su parte, Rafael Márquez convocó a 10 jugadores mexicanos que militan en el futbol de Europa, de competiciones como LaLiga, Serie A, la Eredivisie o la Primeira Liga de Portugal
Convocados ‘europeos’ de México para el duelo ante Jamaica
- Alex Padilla | Athletic de Bilbao (España)
- Rodrigo Huescas | Copenhague (Dinamarca)
- César Montes | Lokomotiv Moscú (Rusia)
- Johan Vázquez | Genoa (Italia)
- Mateo Chávez | AZ Alkmaar (Países Bajos)
- Obed Vargas | Atlético de Madrid (España)
- Álvaro Fidalgo | Betis (España)
- Armando León | NK Osijek (Croacia)
- Santiago Giménez | Porto (Portugal)
- Armando González | Olympiakos (Grecia)
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