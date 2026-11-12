Jamaica presume 13 futbolistas en Europa para enfrentar a México: en estos equipos juegan sus convocados

La Selección de Jamaica se enfrentará a México este sábado 14 de noviembre en la Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf y desde el Estadio Nacional de Kingston buscarán sacar una ventaja que les permita viajar a territorio mexicano y lo harán con un plantel en el que destacan las figuras que militan en el futbol de Europa.

Rudolph Speid, director técnico del cuadro de caribeño, convocó a 13 jugadores jamaiquinos que militan en el futbol de Europa, esperando que la experiencia que aporta el Viejo Continente ayude a su equipo a superar los Cuartos de Final ante México.

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Convocados ‘europeos’ de Jamaica para enfrentar a México

Richard King | St. Mirren (Escocia)

Miguel Freckleton | LASK (Austria)

Joel Latibeaudiere | Coventry City (Inglaterra)

Ronaldo Webster | Universitatea Craiova (Polonia)

Denzel Hall | Rotherham United (Inglaterra)

Courtney Clarke | Walsall FC (Inglaterra)

Karoy Anderson | Blackpool FC (Inglaterra)

Tyrese Hall | Tottenham (Inglaterra)

Brandon Cover | Rotherham United (Inglaterra)

Kaheim Duxon | FK Novi Pazar (Serbia)

Renaldo Cephas | Qarabag FK (Azerbaiyán)

Javon East | Hapoel Be’er Sheva (Israel)

Tyreece Campbell | Charlton Athletic (Inglaterra)

La mayoría de los jugadores que ha convocado Rudolph Speid proviene del futbol de Inglaterra; sin embargo, solo Tyrese Hall milita en la Premier League, mientras que el resto milita en las categorías inferiores del futbol inglés.

Por su parte, Rafael Márquez convocó a 10 jugadores mexicanos que militan en el futbol de Europa, de competiciones como LaLiga, Serie A, la Eredivisie o la Primeira Liga de Portugal

Convocados ‘europeos’ de México para el duelo ante Jamaica

Alex Padilla | Athletic de Bilbao (España)

Rodrigo Huescas | Copenhague (Dinamarca)

César Montes | Lokomotiv Moscú (Rusia)

Johan Vázquez | Genoa (Italia)

Mateo Chávez | AZ Alkmaar (Países Bajos)

Obed Vargas | Atlético de Madrid (España)

Álvaro Fidalgo | Betis (España)

Armando León | NK Osijek (Croacia)

Santiago Giménez | Porto (Portugal)

Armando González | Olympiakos (Grecia)

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