Javier Aguirre “buscaría” el fichaje de dos mexicanos para el Valencia en 2027

Javier Aguirre ha disputado sus primeros dos partidos como entrenador del Valencia, institución que tiene como objetivo principal mantener la categoría en la primera división de España y que, para ello, tomó la decisión de fichar al técnico mexicano experto en esta clase de dinámicas.

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La situación no es nada sencilla toda vez que el Valencia es uno de los peores equipos que España registra en el inicio de esta temporada. Por tal motivo, Javier Aguirre no vería con malos ojos la llegada de dos elementos mexicanos para apuntalar la zona del mediocampo.

¿Qué jugadores mexicanos podrían llegar al Valencia de Javier Aguirre?

De acuerdo con información del periodista Carlos Ponce de León, el representante de Edson Álvarez habría sido captado en España, por lo que de inmediato se relacionó con el Valencia toda vez que el club necesita un elemento en defensa que pueda ser líder en este rubro.

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Cabe mencionar que, en estos momentos, Edson Álvarez está completamente borrado del West Ham de la Championship, motivo por el cual su fichaje podría ser más sencillo de lo esperado; sin embargo, este no sería el único elemento mexicano que estaría buscando el cuadro naranjero.

Y es que, así como él, Javier Aguirre no descarta la posible contratación de Erik Lira luego de que un hombre de la agencia que lo representa también estuviera en España, lo cual haría que el jugador de Cruz Azul fue un elemento seguido por la comunidad del Valencia.

¿Cuál es el valor actual del Valencia de Javier Aguirre?

Según lo establecido por el portal especializado Transfermarkt, el Valencia de España es el décimo equipo con la nómina más elevada que existe en la primera división con un valor de 156.50 millones de euros, misma que, dicho sea de paso, supera a todos los equipos de la Liga BBVA MX.