Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Javier Aguirre “buscaría” el fichaje de dos mexicanos para el Valencia en 2027

Javier, el Vasco Aguirre, tendría en mente hacerse de dos jugadores mexicanos para el Valencia de cara al siguiente año. ¿Qué tan probable es esto?

javier-aguirre-dos-refuerzos-mexicanos-valencia.jpg
|X: Valencia

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Javier Aguirre ha disputado sus primeros dos partidos como entrenador del Valencia, institución que tiene como objetivo principal mantener la categoría en la primera división de España y que, para ello, tomó la decisión de fichar al técnico mexicano experto en esta clase de dinámicas.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

La situación no es nada sencilla toda vez que el Valencia es uno de los peores equipos que España registra en el inicio de esta temporada. Por tal motivo, Javier Aguirre no vería con malos ojos la llegada de dos elementos mexicanos para apuntalar la zona del mediocampo.

¿Qué jugadores mexicanos podrían llegar al Valencia de Javier Aguirre?

De acuerdo con información del periodista Carlos Ponce de León, el representante de Edson Álvarez habría sido captado en España, por lo que de inmediato se relacionó con el Valencia toda vez que el club necesita un elemento en defensa que pueda ser líder en este rubro.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Cabe mencionar que, en estos momentos, Edson Álvarez está completamente borrado del West Ham de la Championship, motivo por el cual su fichaje podría ser más sencillo de lo esperado; sin embargo, este no sería el único elemento mexicano que estaría buscando el cuadro naranjero.

Y es que, así como él, Javier Aguirre no descarta la posible contratación de Erik Lira luego de que un hombre de la agencia que lo representa también estuviera en España, lo cual haría que el jugador de Cruz Azul fue un elemento seguido por la comunidad del Valencia.

¿Cuál es el valor actual del Valencia de Javier Aguirre?

Según lo establecido por el portal especializado Transfermarkt, el Valencia de España es el décimo equipo con la nómina más elevada que existe en la primera división con un valor de 156.50 millones de euros, misma que, dicho sea de paso, supera a todos los equipos de la Liga BBVA MX.

Tags relacionados
Valencia CF (Pertenece a La Liga) Javier Aguirre

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
20 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
20 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
20 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
21 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
21 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
21 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
22 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
22 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
22 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
23 OCT