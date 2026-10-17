La frase con la que Javier Aguirre demuestra el respeto que tiene por Neymar: “Prefiero a Mbappé porque una vez el cab*** de Neymar me metió 4 goles”

Javier, el Vasco Aguirre, ha comenzado oficialmente su etapa como entrenador del Valencia de España, esto luego de maravillar a propios y extraños después de la participación que tuvo con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en compañía de su cuerpo técnico.

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Hoy, después de sumar una tercera aventura con el combinado azteca, Javier Aguirre ha vuelto al futbol de clubes y, en esta ocasión, el objetivo que tiene es llevar al Valencia a mantenerse en la primera categoría de España luego de un inicio de temporada por demás estremecedor.

¿Cuál es la mejor frase de Javier Aguirre en su historia?

El Valencia confió en Javier Aguirre no solo por lo que el técnico puede presentar en el campo, sino por la forma en cómo le quita estrés y responsabilidad a sus jugadores en las conferencias de prensa que realiza, mismas que normalmente se vuelven tendencia en redes sociales.

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Una muestra de lo anterior fue lo que ocurrió hace unos años cuando, tras una pregunta de El Chiringuito, el Vasco mostró su respeto a Neymar Jr: “Prefiero a Mbappé porque una vez Neymar me metió 4 goles, en un partido entre Brasil y Japón, creo”.

Por supuesto que esta declaración generó muchas risas en el momento por el sentido tan chusco que el DT mexicano entregó; sin embargo, también habla de la admiración y el respeto que Javier siente por un jugador que es considerado de los mejores en la historia de este deporte.

¿Cuáles son los mayores logros de Javier Aguirre como DT?

Además de ser un experto en salvar a equipos del descenso, Javier Aguirre también presume algunos trofeos como el Apertura de 1999 que conquistó con los Tuzos del Pachuca. Del mismo modo, también ganó la Liga de Campeones de la Concacaf con Rayados y dos ediciones de la Copa Oro, así como la Concacaf Nations League.