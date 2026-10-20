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Joel Huiqui paga con TAQUIZA a prensa tras haber llegado tarde a conferencia

Joel Huiqui, técnico del Cruz Azul, cumplió su palabra y pagó los tacos para los miembros de la prensa

Joel Huiqui cumplió su promesa con la prensa
Joel Huiqui cumplió su promesa con la prensa|Alejandro Puello

Escrito por: Francisco Fernández

Con información de: Alejandro Puello

El buen ánimo impera en el Cruz Azul, luego de la victoria 5-0 sobre los Bravos de Juárez de este fin de semana en la Jornada 12, y Joel Huiqui cumplió con su palabra al pagar una deuda pendiente con los miembros de la prensa al pagar unos tacos de canasta que había prometido al llegar tarde a una conferencia de prensa.

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Joel Huiqui paga su deuda con la prensa tras llegar tarde a conferencia

Joel Huiqui se presentó este lunes 19 de octubre en las instalaciones de la Noria acompañado una canasta de tacos para repartir entre los miembros de la prensa, en donde por supuesto hubo presencia de Azteca Deportes.

El técnico de Cruz Azul había prometido la comida tras llegar cinco minutos tarde a la conferencia de prensa que tenía pactada el pasado jueves 8 de octubre, previo a su partido ante los Pumas y en ese momento se disculpó por el retraso.

Huiqui concedió primero unas palabras previo al partido ante los Tuzos y posteriormente tomó su parte y permitió que el resto de reporteros se acercara a la canasta de tacos, además de prometer que en caso de ganar al Pachuca de este miércoles 21 de octubre, repetirá la comida, esperando se convierta en cábala.

"Si ganamos el miércoles lo hacemos otra vez la próxima semana. Están invitados a la Noria cuando quieran venir, ya sea a comer tacos o a una cáscara con mucho gusto", declaró el técnico Celeste, quien se tomó foto con los presentes.

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