FECHA Y HORA EXACTA de la Jornada 3 de la Champions League 2026-2027: Cuándo se juega y cuáles son los partidos más atractivos

La tercera jornada de la Champions League 2026-2027 se disputará el martes 20 y miércoles 21 de octubre, con 18 encuentros programados. En México, los partidos comenzarán a las 10:45 y 13:00 horas, destacando PSG contra Barcelona, Bayern Múnich frente al Arsenal y Real Madrid ante Leipzig.

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La actividad llega apenas una semana después de una segunda fecha llena de goles, incluyendo la victoria 4-2 del PSG sobre Manchester City y el espectacular 4-3 del Real Madrid frente a Roma.

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¿Cuándo y a qué hora se juega la Jornada 3 de Champions League en México?

El calendario oficial de UEFA establece nueve partidos por día. Estos son los horarios del centro de México:

Martes 20 de octubre

10:45 | Fenerbahçe vs Slavia Praga

10:45 | Sabah vs Borussia Dortmund

13:00 | PSG vs Barcelona

13:00 | Liverpool vs Villarreal

13:00 | Manchester City vs AEK Atenas

13:00 | Roma vs Slovan Bratislava

13:00 | Porto vs PSV

13:00 | Napoli vs Bodø/Glimt

13:00 | Stuttgart vs Atlético de Madrid

Miércoles 21 de octubre

10:45 | Como vs Manchester United

10:45 | Lille vs Galatasaray

13:00 | Bayern Múnich vs Arsenal

13:00 | Real Madrid vs Leipzig

13:00 | Aston Villa vs Viking

13:00 | Club Brujas vs Lens

13:00 | Inter vs Shakhtar Donetsk

13:00 | Betis vs Feyenoord

13:00 | Sporting CP vs LASK

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¿Cuáles son los partidos más atractivos de la Champions League?

PSG y Barcelona protagonizarán uno de los encuentros más esperados. Los parisinos llegan después de imponerse al Manchester City, mientras que los catalanes vienen de golear 4-1 al Galatasaray.

Bayern Múnich contra Arsenal promete otro choque importante entre candidatos al título, mientras que Real Madrid buscará aprovechar su localía frente al Leipzig.

También habrá atención especial sobre Manchester City, obligado a reaccionar tras recibir cuatro goles en casa, y Manchester United, que visitará al debutante Como.

Con estos enfrentamientos, la tercera jornada puede empezar a marcar diferencias importantes en la clasificación general de la fase de liga.