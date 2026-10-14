Joel Huiqui tiene casi las mismas cifras que Nicolás Larcamón; ¿ya hay ultimátum?

Nadie conoce mejor que Joel Huiqui lo que significa la silla caliente de Cruz Azul, donde las decisiones directivas no siempre persiguen la lógica. En un futbol como el mexicano, donde lo que urge es el resultado, una mala racha podría ser el causante de tu despido. Por ello, se recuerdan cifras que condenaron a Nicolás Larcamón, mismas a las que se acerca el estratega mexicano.

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¿Cuál es la racha que sacó a Larcamón de Cruz Azul y dio entrada a Joel Huiqui?

El presente del equipo evidentemente no es el mejor, pues los resultadosy el desempeño en general deja mucho qué desear en un club que ostenta el título de campeón. Ante eso, el propio Joel Huiqui fue duro con su plantel tras el nivel presentado ante Pumas en casi todo el primer tiempo. Por ello, muchos voltean a ver lo ocurrido con Nicolás Larcamón.

Todos recuerdan que Nicolás fue cesado a nada de iniciar la liguilla del futbol mexicano, situación donde su actual DT entró como bombero para darles su décima corona de primera división. Y es que Larcamón acumuló 9 partidos sin ganar previo a la liguilla. Fueron nueve partidos sin ganar, con 7 empates (Pumas, Rayados, Mazatlán, América, LAFC, Xolos y Querétaro) y 2 caídas (Pachuca y LAFC).

Mientras tanto, Joel Huiqui ya suma cuatro encuentros sin conocer la victoria. Tras vencer al América en la Jornada 9 del Apertura 2026, llegaron los resultados sin victoria. Perdieron contra Inter Miami y Rayados, mientras que igualaron ante Toluca y los Pumas. Aunque faltan varias fechas (5) para alcanzar a Nicolás Larcamón… el entorno se llena de hostilidad.

¿Joel Huiqui ya recibió ultimátum de la directiva de Cruz Azul?

Tras el juego contra Pumas se notó a Joel Huiqui molesto/impaciente con su plantel, donde advirtió que nadie es indispensable y que esperaba mucho más de sus jugadores. Muchos dijeron que eso vino por un regaño de la directiva. Sin embargo, algunos otros reportes aseguran que el técnico mexicano está afianzado completamente en el banquillo celeste. Aunque si la dinámica no cambia de cara a las fechas finales del semestre… la situación sí se pondría crítica.