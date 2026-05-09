SORPRESIVO: Joel Huiqui ya no es solo un DT interino en Cruz Azul

En Cruz Azul ya entendieron que el próximo entrenador definirá el rumbo del equipo durante los próximos años.

El estratega que llegue para el Apertura 2026 será quien marque el rumbo del siguiente proyecto deportivo, quien decida altas y bajas, y probablemente también quien termine influyendo en el futuro de Iván Alonso dentro de la institución. Por eso, en La Noria llevan semanas moviendo nombres, revisando perfiles y explorando escenarios.

Pero mientras todos miraban hacia afuera, se ha empezado a fortalecer una posibilidad empezó a crecer dentro de casa.

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El nombre que nadie tenía contemplado

Cuando Nicolás Larcamón salió del club, la sensación era que Cruz Azul iría por un entrenador de peso, con experiencia y recorrido importante en el futbol mexicano o internacional.

Los nombres de Antonio Mohamed y Matías Almeyda aparecieron rápidamente sobre la mesa. Incluso hubo rumores alrededor de Domènec Torrent. Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar conforme se fueron complicando esos fichajes.

Así es. Mientras las opciones externas se complicaban, Joel Huiqui empezó a ganar terreno.

El ex capitán cementero asumió el equipo en medio de un entorno tenso, con presión máxima y poco margen de maniobra. Aun así, internamente reconocen que gustó la forma en que tomó el control del grupo y estabilizó el ambiente alrededor del plantel.

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Cruz Azul no quiere precipitarse

Lo cierto es que por ahora no existe una decisión definitiva. La directiva sigue esperando cómo termina la participación del equipo en la Liguilla antes de acelerar cualquier negociación formal. Pero dentro del club ya no descartan seriamente que Huiqui pueda mantenerse en el cargo si consigue resultados importantes.

Y es que hace apenas unas semanas parecía impsible imaginar que Cruz Azul pudiera apostar por un técnico con tan poca experiencia en Primera División.

Pero más allá de los resultados, hay algo que pesa mucho en este momento: conexión.

Huiqui conoce el entorno, entiende la presión del club y tiene credibilidad dentro del vestidor y con la afición por todo lo que representó como futbolista. Además, desde dentro valoran su participación en procesos anteriores y el conocimiento que tiene del grupo actual.